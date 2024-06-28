傳韓總統將會美情報總監 談北韓俄國深化軍事關係

中央社／ 首爾28日綜合外電報導

韓媒報導，韓國總統尹錫悅今天將會見到訪的美國國家情報總監海恩斯。時值朝鮮半島情勢緊繃，北韓日前又與俄羅斯簽署「全面戰略夥伴關係條約」，矢言強化兩國軍事關係。

韓國「中央日報」（JoongAng Ilbo）報導，一名不具名國安官員表示，尹錫悅將會見海恩斯（AvrilHaines），並討論俄羅斯與北韓深化關係，還有平壤的挑釁舉動等議題。

官員稱這次會議屬於非正式性質，不打算公開兩人討論內容。

根據路透社，尹錫悅辦公室表示無法證實這項報導。美國國家情報總監辦公室（ODNI）發言人拒絕評論。

北韓中央通信社（KCNA）昨天報導，北韓已成功試射多彈頭飛彈，「成功進行單個移動彈頭的分離與導引控制測試」，而且「分離的移動彈頭已被正確引導到3個座標目標」。但南韓方面說，研判這枚飛彈發射失敗。

北韓 尹錫悅 成功

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