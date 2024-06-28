玻利維亞短命政變 陷自導自演疑雲

位於南美洲內陸的玻利維亞有著一千二百萬人口，也是一個高度對立的國家，在二百年歷史期間，就發生一百九十次政變。這起政變未遂事件發生當下，正值國內局勢緊張。

路透報導，現年六十歲的阿爾斯是經濟學家出身，行事以低調著稱。他曾是玻國前總統莫拉萊斯的得意門生，為莫拉萊斯二○○五年競選總統訂定經濟計畫。

莫拉萊斯當選後，二○○六年任命阿爾斯為經濟部長，十多年來，阿爾斯一直領導著玻利維亞的經濟。支持者說，阿爾斯是玻利維亞二○○○年代成長「奇蹟」的締造者，使這個南美洲最窮國之一的許多人擺脫貧窮。但他也推動石油和天然氣等產業的國有化，激怒投資者。

莫拉萊斯近十四年的執政即將結束時，經濟成長放緩，對他尋求第四任期的反對聲音也愈來愈大。二○一九年的無效選舉帶來政治危機，迫使莫拉萊斯辭職流亡，右翼女議員艾尼茲暫代一年總統。

二○二○年阿爾斯的當選似乎帶來政治穩定，莫拉萊斯也結束近一年的流亡生涯。但兩人都打算明年競選總統，在社會主義運動黨（ＭＡＳ）內各擁派系，昔日師徒因此變成對手。

身為總統，阿爾斯一直努力處理美元短缺。這個問題引發生活成本飆漲，也導致信評機構將玻利維亞債務評級下調至「垃圾級」。主導政變的陸軍總司令朱尼嘉表示，政府正在讓國家「陷入貧困」。

然而，朱尼嘉被捕前向記者表示，軍方是應總統的要求干政。主要反對黨參議員巴里恩托斯呼應這項說法，暗示經濟與司法危機促使阿爾斯發動「自我政變」。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，廿六日的事件看起來愈來愈像是一樁失算的短命軍事起義，而不是更廣泛的政權瓦解。拉美國家領導人紛紛予以譴責，包括智利、厄瓜多、秘魯、墨西哥、哥倫比亞及委內瑞拉等國領袖都呼籲尊重民主，華府則呼籲冷靜。

ＢＢＣ指出，接下來幾周將是確定朱尼嘉的政變是否只是單一事件的關鍵。但玻國人權活動人士瓦卡-達薩表示，她擔心阿爾斯可能以這次政變作為理由，藉機打壓政敵。