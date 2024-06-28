泰國2014政變後首次參議員選舉 估7月初公布結果

泰國6月初開始進行2014年政變後首次的參議員選舉，昨天進行了第三輪投票，並在今天早上完成計票，選舉委員會預計在7月3日公布正式名單。新一屆參議員將不具有選總理的權力。

目前參議員共有250名，50席由選舉委員會指定，200席由2014年軍事政變後成立、已在2019年7月解散的國家和平秩序委員會（NCPO）指派，而國家和平秩序委員會是由軍方組成，參議院也被認為是親軍方勢力。

這250名參議員的任期在今年5月10日到期，泰國舉行選舉以選出新一屆的參議員，選委會設計選制為地區、府和全國等3個層級的選舉，分別於6月9日、16日和26日舉行，而且並非所有民眾都可以投票，只有申請成為參議員候選人的人才具有投票資格。

新一屆的參議員人數減少到200人，並必須是來自20個不同專業或生活領域如司法、教育、公共衛生、工業、藝術和體育、年長者以及少數民族人士等。

最後一輪的選舉在昨天登場，選委會計票到今天早上，選委會秘書長沙溫（Sawaeng Boonmee）表示，選委會仍要調查一些對參議員當選人的檢舉，預計在7月3日宣布正式結果。

2014年軍事政變後上任的250名參議員對於泰國國會總理選舉具有決定性的地位，總理候選人必須有參眾兩院750席過半數－也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力。

去年國會眾議員選舉後，主打改革理念的國會最大黨前進黨（Move Forward）總理候選人皮塔（PitaLimjaroenrat）就是因為沒辦法得到保守的參議院支持而無法當選總理。

不過新選出的200名眾議員將不再具有選舉總理的權力，他們的工作包括立法、修法和修憲，以及負責指派獨立機關的成員。