俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站（ISS）上的太空人尋找掩蔽。
路透社報導，尚不清楚俄羅斯地球觀察衛星「資源－P1」（RESURS-P1）爆炸的詳細原因。RESURS-P1在2022年停用。
美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空站官員表示，爆炸發生在國際太空站附近的軌道，致使當時太空站的美國太空人躲進太空船約1個小時。
據太空碎片追蹤公司LeoLabs指出，美國的雷達26日晚間及今天清晨，偵測到這枚衛星在低地球軌道釋放一團碎片。
美國太空司令部（U.S. Space Command）表示，這枚衛星隨即解體成「逾百可追蹤的碎片」。
太空司令部今天發聲明指出：「太空司令部並未觀測到迫切的威脅，並繼續執行例行聯合評估（Conjunction Assessment），以維護太空領域的安全和永續。」
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