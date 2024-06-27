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俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站（ISS）上的太空人尋找掩蔽。

路透社報導，尚不清楚俄羅斯地球觀察衛星「資源－P1」（RESURS-P1）爆炸的詳細原因。RESURS-P1在2022年停用。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空站官員表示，爆炸發生在國際太空站附近的軌道，致使當時太空站的美國太空人躲進太空船約1個小時。

據太空碎片追蹤公司LeoLabs指出，美國的雷達26日晚間及今天清晨，偵測到這枚衛星在低地球軌道釋放一團碎片。

美國太空司令部（U.S. Space Command）表示，這枚衛星隨即解體成「逾百可追蹤的碎片」。

太空司令部今天發聲明指出：「太空司令部並未觀測到迫切的威脅，並繼續執行例行聯合評估（Conjunction Assessment），以維護太空領域的安全和永續。」

太空人 美國 衛星

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