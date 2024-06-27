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寮國一中下對台免簽 只適用團客受惠者有限

中央社／ 河內27日專電

寮國宣布對中國採取普通護照15天免簽政策，台灣也適用其中。業者提醒，所謂免簽只適用台灣團客。由於目前去寮國的台灣旅客以散客居多，這項免簽政策受惠者有限。

中國央視新聞今天報導，寮國新聞文化旅遊部長於當地時間26日簽發文件，內容提及中國及港澳台旅客可透過旅遊公司組織，獲取普通護照15天免簽政策，行程需由寮國旅遊公司籌劃且獲新聞文化旅遊部許可。政策執行時間從今年7月1日至12月31日止。

微笑老撾旅遊公司負責人蕭清松表示，這項免簽政策只適用團客，散客並不適用。過去台灣團客去寮國原本就要由寮國旅遊公司組織且獲寮國新聞文化旅遊部許可，免簽後在流程上沒有任何改變。

至於散客部分，蕭清松說，還是一樣需要簽證。目前台灣散客前往寮國落地簽為40美元（約新台幣1302元），電子簽證則是50美元。

蕭清松表示，2023年台灣旅客前往寮國共計4800多人次。從經驗上來看，過去前往寮國的台灣旅客以散客居多，目的包括一般旅遊、商務考察、探視親友。

他指出，站在業者的立場來看，給團客免簽當然是好事，但這項政策對於提振台灣旅客赴寮國旅遊的實際成效有限，關鍵出在台灣與寮國沒有直飛。

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