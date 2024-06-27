報告：半數以上蘇丹人面臨「嚴重糧食不安全」

在聯合國支持下發布的一份糧食安全評估報告指出，約有2560萬人（占蘇丹人口的一半以上）正面臨高程度的「嚴重糧食不安全」，情況並因戰亂而加劇。

法新社報導，為判斷糧食危機嚴重程度而制定全球標準的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated FoodSecurity Phase Classification, IPC）團隊報告顯示，這個數據包括75萬5000人面臨饑荒，850萬人面臨「緊急」狀況。

自2023年4月蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattahal-Burhan）領導的正規軍與他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指揮的準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）之間爆發戰鬥以來，蘇丹一直飽受戰爭之苦。

這場戰爭已造成數萬人死亡、數百萬人流離失所，並引發世界上最嚴重的人道危機之一。

IPC團隊在報告中說：「衝突爆發14個月後，蘇丹正面臨IPC團隊在該國記錄到最嚴重程度的嚴重糧食不安全狀況。」

報告中指出，與去年12月公布的數據相比，「糧食安全情況明顯急劇惡化」，面臨嚴重糧食不安全的人數增加45%。

IPC團隊說：「戰火不僅引發大規模流離失所和供應路線中斷…還嚴重限制獲得基本人道主義援助的機會，加劇本已嚴峻的情勢。」

報告並指出，蘇丹保健服務功能嚴重失能、水汙染以及惡劣的環境衛生和衛生條件。

IPC報告發布前一天，聯合國專家指控交戰雙方都在利用飢餓作為戰爭武器。