快訊

食藥署長吳秀梅遭拔官！ 藥界人士期待新署長「要會溝通」

報告：半數以上蘇丹人面臨「嚴重糧食不安全」

中央社／ 蘇丹港27日綜合外電報導

在聯合國支持下發布的一份糧食安全評估報告指出，約有2560萬人（占蘇丹人口的一半以上）正面臨高程度的「嚴重糧食不安全」，情況並因戰亂而加劇。

法新社報導，為判斷糧食危機嚴重程度而制定全球標準的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated FoodSecurity Phase Classification, IPC）團隊報告顯示，這個數據包括75萬5000人面臨饑荒，850萬人面臨「緊急」狀況。

自2023年4月蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattahal-Burhan）領導的正規軍與他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指揮的準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）之間爆發戰鬥以來，蘇丹一直飽受戰爭之苦。

這場戰爭已造成數萬人死亡、數百萬人流離失所，並引發世界上最嚴重的人道危機之一。

IPC團隊在報告中說：「衝突爆發14個月後，蘇丹正面臨IPC團隊在該國記錄到最嚴重程度的嚴重糧食不安全狀況。」

報告中指出，與去年12月公布的數據相比，「糧食安全情況明顯急劇惡化」，面臨嚴重糧食不安全的人數增加45%。

IPC團隊說：「戰火不僅引發大規模流離失所和供應路線中斷…還嚴重限制獲得基本人道主義援助的機會，加劇本已嚴峻的情勢。」

報告並指出，蘇丹保健服務功能嚴重失能、水汙染以及惡劣的環境衛生和衛生條件。

IPC報告發布前一天，聯合國專家指控交戰雙方都在利用飢餓作為戰爭武器。

蘇丹

延伸閱讀

標普維持大陸主權信用「A+」評級 展望「穩定」不變

暫時蓋牌？罷免謝國樑連署何時過門檻 公民團體曝最晚這天給交代

對抗瘧疾藥物研究新突破 中央大學團隊發現新機制

射箭／將成奧運4朝元老 「雷母」當最後一役拚

相關新聞

又惹禍！波音將因「公然違反NTSB規範」洩露調查細節受罰

美國國家運輸安全委員會（NTSB）27日表示，波音公司將因為違反協議，洩露針對阿拉斯加航空波音737 Max 9客機門板...

法國極右翼預計贏得國會改選 馬克宏將成跛腳鴨總統

法國國會首輪選舉將於30日登場。極右翼政黨袖瑪琳．雷朋（Marine LePen）表示，她的政黨將贏得國會絕對多數席次，...

賣給誰？大陸製造北約規格武器引西方關注 專家分析潛在買家：令人擔憂

中國逾60家軍工企業參加本屆巴黎歐洲國際防務展，還展出依北約規格製造的武器，引起西方國家警覺。有專家分析，北約成員國不太...

伊朗總統大選將登場 2極端保守派候選人宣布退選

伊朗總統大選明天登場，2名極端保守派候選人宣布退選，由包含一名改革派人士在內共4人繼續角逐總統大位

日本燃油短缺波及成田機場 單週57航班被迫暫緩

愈來愈多外國籍航空公司因為無法確保所需航空燃油，決定暫緩增加飛往日本各機場的航班，而這樣的缺油問題也波及到成田機場，已知...

掏空24億日圓潛逃台灣！日男落網「成堆精品遭拍賣」 服刑期滿遣返被捕

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基掏空鉅額公款潛逃到台灣，洗錢後買入多間房產及精品。他在台落網後，多件豪奢精品遭拍賣，轟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。