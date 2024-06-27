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賣給誰？大陸製造北約規格武器引西方關注 專家分析潛在買家：令人擔憂

中央社／ 台北27日電
中國逾60家軍工企業參加本屆巴黎歐洲國際防務展，還展出依北約規格製造的武器，引起西方國家警覺。圖／法新社資料照
中國逾60家軍工企業參加本屆巴黎歐洲國際防務展，還展出依北約規格製造的武器，引起西方國家警覺。圖／法新社資料照

中國逾60家軍工企業參加本屆巴黎歐洲國際防務展，還展出依北約規格製造的武器，引起西方國家警覺。有專家分析，北約成員國不太可能會購買，中國此舉很可能意在吸引非洲、中東、亞洲和拉丁美洲等區域國家的注意。

美國之音今天報導，在甫結束的巴黎「歐洲國際防務展」（Eurosatory）上，中國逾60家軍工企業亮相，而上屆參展還不足10家。也許是因為俄烏戰爭造成國際軍火市場膨脹所致，中國軍火商也期望分得一杯羹。

其中，中國最大陸基武器製造企業中國北方工業集團的兩款火砲引起了媒體和觀察家的注意，分別是PLZ-52和車載SH-15的155公厘榴彈砲。155公厘榴彈砲是北約規格火砲，相較中國過去長期使用的152公厘蘇製規格，具有更加廣闊的國際市場，甚至也能夠替換北約國家的火砲和砲彈。

芬蘭國際事務研究所研究員麥納瑪拉（EoinMicheál McNamara）分析，雖然中國在歐洲展示其北約制式火砲，但是北約成員國不太可能成為它的買家，中國肯定知道這一點，它幾乎沒有機會向北約成員國出口武器，也許只有少數例外，那就是有時不守規矩的成員國匈牙利。

麥納瑪拉認為，中國出口武器採用北約規格，將使這些裝備對同樣使用西方裝備的潛在非西方買家更具吸引力。很可能意在吸引非洲、中東、亞洲和拉丁美洲等非西方政府的注意，這些政府更有可能「混搭」西方、俄羅斯和中國的軍事裝備。

另外，這些買家可能將新的中國設備與他們已經建立供應鏈的一些西方零件結合起來。

麥納瑪拉指出，如果中國繼續按照北約規格製造更多武器系統用於出口，這將使全球南方的武器出口市場競爭更加激烈，這令人擔憂，因為中國與全球南方政府之間武器貿易聯繫的加強，也將加強中國的全球地緣政治情勢。

北約

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