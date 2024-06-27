越南立法再次強調反酒駕 年取締77萬件創新高

越南是酒精飲料大國，社會交際存在飲酒文化，為了防止酒駕，越南國會今天通過道路交通安全秩序法案，再次強調禁止酒後開車。越南去年共計取締77萬件酒駕，創下歷史新高。

越南生活與法律報報導，越南國會今天通過道路交通安全秩序法案，在450名國會代表參與表決的情況下，共有388人贊成、32人反對、30人棄權。新法將自2025年1月1日起實施。

法案當中明確規定，絕對禁止駕駛血液或呼吸中含有酒精，並實施駕照扣分制度。越南國會國防與安全委員會主任黎晉至（Le Tan Toi）表示，禁止酒駕並非新的規定，而是2008與2019年的相關法律中的繼承與延續。

越南民眾平常喜歡和三五好友小聚喝酒、維繫感情。2019年COVID-19疫情之前有統計顯示，1名越南人平均1年喝470瓶啤酒，是東南亞數一數二的啤酒消費大國，且每年至少有5%的成長率。

儘管越南過去的法律已祭出酒駕處罰措施，但由於飲酒習慣的普遍性，執行效果並不理想。越南共產黨新聞網指出，2023年越南全國酒精濃度超標案件達到歷史新高的77萬例，比2020年至2022年3年疫情期間總和還多。

越南官方認為，加強取締酒駕有助降低交通事故發生率，越南公安部出具數據顯示，在2023年大力掃蕩酒駕下，交通事故減少了9%，死亡和受傷人數比2022年減少了26%。

根據越南規定，酒後開車可罰600萬至4000萬越南盾（新台幣7666元至5萬1142元），並可吊扣駕照10至24個月；酒後騎機車可罰200萬至800萬越南盾，並可吊扣駕照10至24個月；酒後騎腳踏車可罰8萬至60萬越南盾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康