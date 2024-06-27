伊朗總統大選將登場 2極端保守派候選人宣布退選
伊朗總統大選明天登場，2名極端保守派候選人宣布退選，由包含一名改革派人士在內共4人繼續角逐總統大位。
法新社報導，極端保守派的德黑蘭市市長查康尼（Alireza Zakani）先前否認結束競選活動後，今天在社群媒體X宣布退出總統大選。
在查康尼宣布退選的數小時前，伊朗內政部發布聲明證實，另一名極端保守派候選人哈希米（Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi）已退選。
內政部在聲明中說，哈希米昨天「告知內政部他要退選」。哈希米曾在前總統萊西（Ebrahim Raisi）任內擔任副總統，他結束競選活動後並未支持特定候選人。
查康尼還在貼文中敦促其他2名候選人團結一致。
他表示，58歲的極端保守派、前伊朗最高核子談判代表賈立里（Saeed Jalili）和62歲保守派國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）應該「團結起來，不該漠視革命勢力的正當要求」。
58歲的查康尼是參與過兩伊戰爭的退役軍人，他自2021年8月以來一直擔任德黑蘭市市長。
查康尼在伊朗2021年總統大選中退選，轉而支持當時的競爭對手萊希。
萊希5月在一場直升機意外中逝世，致使伊朗提前舉行總統大選。
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