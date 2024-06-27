掏空24億日圓潛逃台灣！日男落網「成堆精品遭拍賣」 服刑期滿遣返被捕

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基掏空鉅額公款潛逃到台灣，洗錢後買入多間房產及精品。他在台落網後，多件豪奢精品遭拍賣，轟動一時。他26日服滿刑期後被強制遣返日本，遭警視廳逮捕。

中澤祥基涉掏空公司帳戶內5億4950萬日圓（約新台幣1.1億元）後潛逃到台灣。他先與呂姓台籍妻子假離婚，再共同將贓款購買大量名牌包、手錶轉售洗錢，部分犯罪所得則以呂女胞妹黃姓女子名義購入多間不動產。

全案經日本警方尋求協緝偵查起訴，高雄高分院依洗錢等罪判中澤祥基、呂女、黃女等3人2年8個月至3年8個月不等徒刑，並宣告沒收犯罪所得。

中澤於2018年落網，81件被沒收的精品於2022年拍賣，由雄檢檢察官擔任拍賣官，拍賣包含愛馬仕、香奈兒、LV、BV、GUCCI、Prada、Lowe2等精品，以及勞力士、香奈兒、LV等名錶，吸引民眾排隊參與競拍。其中百達翡麗鸚鵡螺鑽錶從126萬元起標，最終以189萬元標下，成為全場最高價的標品。

「產經新聞」報導，警視廳搜查二課表示，現年49歲的中澤被控盜領公款5億5000萬日圓遭逮捕，據信他在2009年6月至2014年1月期間，共計掏空公司24億5000萬日圓（約新台幣4.9億元）。

中澤在2014年1月以公司名義開立4張支票，把共計5億5000萬日圓存入由他管理的銀行戶頭，最後大撈一筆後潛逃台灣。報導說，中澤在調查過程中持續保持沉默。

據搜查二課透露，中澤在公司擔任會計工作，因此得以未經同意使用社長的印章開支票。

中澤2014年因為公司受到稅務調查而潛逃台灣，2018年被台灣警方以違反洗錢法逮捕並起訴，被判處3年8月有期徒刑，服滿後於26日被強制遣返日本，隨即遭逮捕。