快訊

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

男星度假租Airbnb約2女極樂遊 清潔員一進屋驚見暴斃遺體

大逆轉！台電「中火起火」遭中市府重罰500萬元 法院為這理由撤銷

掏空24億日圓潛逃台灣！日男落網「成堆精品遭拍賣」 服刑期滿遣返被捕

中央社／ 東京27日專電
日本三協株式會社前總務課長中澤祥基掏空鉅額公款潛逃到台灣，洗錢後買入多間房產及精品。圖／報系資料照
日本三協株式會社前總務課長中澤祥基掏空鉅額公款潛逃到台灣，洗錢後買入多間房產及精品。圖／報系資料照

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基掏空鉅額公款潛逃到台灣，洗錢後買入多間房產及精品。他在台落網後，多件豪奢精品遭拍賣，轟動一時。他26日服滿刑期後被強制遣返日本，遭警視廳逮捕。

中澤祥基涉掏空公司帳戶內5億4950萬日圓（約新台幣1.1億元）後潛逃到台灣。他先與呂姓台籍妻子假離婚，再共同將贓款購買大量名牌包、手錶轉售洗錢，部分犯罪所得則以呂女胞妹黃姓女子名義購入多間不動產。

全案經日本警方尋求協緝偵查起訴，高雄高分院依洗錢等罪判中澤祥基、呂女、黃女等3人2年8個月至3年8個月不等徒刑，並宣告沒收犯罪所得。

中澤於2018年落網，81件被沒收的精品於2022年拍賣，由雄檢檢察官擔任拍賣官，拍賣包含愛馬仕、香奈兒、LV、BV、GUCCI、Prada、Lowe2等精品，以及勞力士、香奈兒、LV等名錶，吸引民眾排隊參與競拍。其中百達翡麗鸚鵡螺鑽錶從126萬元起標，最終以189萬元標下，成為全場最高價的標品。

「產經新聞」報導，警視廳搜查二課表示，現年49歲的中澤被控盜領公款5億5000萬日圓遭逮捕，據信他在2009年6月至2014年1月期間，共計掏空公司24億5000萬日圓（約新台幣4.9億元）。

中澤在2014年1月以公司名義開立4張支票，把共計5億5000萬日圓存入由他管理的銀行戶頭，最後大撈一筆後潛逃台灣。報導說，中澤在調查過程中持續保持沉默。

據搜查二課透露，中澤在公司擔任會計工作，因此得以未經同意使用社長的印章開支票。

中澤2014年因為公司受到稅務調查而潛逃台灣，2018年被台灣警方以違反洗錢法逮捕並起訴，被判處3年8月有期徒刑，服滿後於26日被強制遣返日本，隨即遭逮捕。

掏空 日本 洗錢

延伸閱讀

日本擬要求企業公布女主管占比 盼改善薪資差距

日本科學家開發活體皮膚笑臉機器人 笑容逼真詭異

日本舞團avantgardey登台軋舞 王彩樺被逼挑戰16蹲腿軟

日本九州北部恐降大雨 氣象廳籲嚴防土石災害

相關新聞

掏空24億日圓潛逃台灣！日男落網「成堆精品遭拍賣」 服刑期滿遣返被捕

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基掏空鉅額公款潛逃到台灣，洗錢後買入多間房產及精品。他在台落網後，多件豪奢精品遭拍賣，轟...

賣給誰？大陸製造北約規格武器引西方關注 專家分析潛在買家：令人擔憂

中國逾60家軍工企業參加本屆巴黎歐洲國際防務展，還展出依北約規格製造的武器，引起西方國家警覺。有專家分析，北約成員國不太...

伊朗總統大選將登場 2極端保守派候選人宣布退選

伊朗總統大選明天登場，2名極端保守派候選人宣布退選，由包含一名改革派人士在內共4人繼續角逐總統大位

日本燃油短缺波及成田機場 單週57航班被迫暫緩

愈來愈多外國籍航空公司因為無法確保所需航空燃油，決定暫緩增加飛往日本各機場的航班，而這樣的缺油問題也波及到成田機場，已知...

日本政府宣布 首相岸田將出席北約峰會強化合作

日本內閣官房長官林芳正今天表示，首相岸田文雄預定出席7月9日到11日在美國華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會

疑和販毒集團有關！比利時首都爆發槍擊案2死2重傷 嫌犯逃亡中

比利時警方指出，首都布魯塞爾主要火車站南站（Gare du Midi）附近一個以販毒聞名的地區今天凌晨發生槍擊案，造成2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。