玻利維亞將領政變未遂 拉美多國領袖籲尊重民主

玻利維亞的軍人和戰車今天占領首都拉巴斯（La Paz）市中心廣場，並在闖入總統府後撤出，2名軍方將領已遭當局逮捕。拉美多國領袖同聲譴責軍方行動並呼籲尊重民主。

法新社報導，玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）抨擊這場未遂的政變。軍人和戰車進入穆里洛廣場（Plaza Murillo）。這是個歷史悠久的廣場，也是這個南美洲國家的總統府和國會所在地。其中一輛戰車試圖突破總統府一道金屬門。

目前已被解職的將領朱尼嘉（Juan Jose Zuniga）則是在軍人和8輛戰車環繞下表示，「武裝部隊打算重建民主」，使其成為真正的民主，而非被少數同一群人治理長達30年、40年。

法新社記者看到軍人和戰車不久後撤出穆里洛廣場。這場未遂的政變持續約5小時。

玻國國家電視台播出的畫面顯示，朱尼嘉今天晚間在一座軍營外對記者發表談話時被捕，並且被押上警車。

玻國內政部副部長阿吉勒拉（Jhonny Aguilera）向朱尼嘉說，「將軍，你已經被逮捕」。

另一名高級將領、玻國海軍司令薩爾瓦多（JuanArnez Salvador）也在今晚被捕。

阿爾斯稍早在內閣部長陪同下於總統府發表電視演說，他向全國表示：「我們需要玻利維亞人民組織並動員起來，反對政變並支持民主。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）發表聲明說，古特瑞斯「深切關注」發生在玻利維亞的事件，並呼籲該國包含軍方在內所有行為者「維護憲法秩序與和平氛圍」。

拉丁美洲多國也譴責這次的軍隊行動，包括智利、厄瓜多、秘魯、墨西哥、哥倫比亞及委內瑞拉等國領袖都呼籲尊重民主。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則在社群媒體X發文說，「我是民主愛好者，我希望民主在整個拉丁美洲興盛發展。我們譴責在玻利維亞發生的任何形式政變。」