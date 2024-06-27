抗暖化氣候訴訟增 全球企業面臨更多法律戰

根據倫敦政經學院「葛拉漢氣候變遷和環境研究所」今天發布的報告，倡議人士透過訴訟對抗氣候變遷，全球各地企業面對與日俱增的法律壓力，被要求不要助長全球暖化。

報告指出，自2015年通過「巴黎協定」（ParisAgreement），有230起針對企業及商會的「氣候相關」訴訟，其中超過2/3是2020年以來提出。

報告寫道，對企業提起的訴訟「傳統上集中在化石燃料產業，但現在也跨足其他領域，包括航空、食品飲料、電商及金融服務產業」。

企業較近期面臨的氣候訴訟，原因包括被控「氣候清洗」（climate-washing）和誤導性行銷。

其他訴訟則是基於「汙染者付費」原則，或把流向開採業的資金當作打擊目標，試圖讓化石燃料新計畫「斷流」。

報告提到：「2023年是國際氣候變遷訴訟重要的一年，主要的國際法院及法庭被訴請對氣候變遷做出裁決及提供建議。」

根據報告，氣候訴訟僅5%提交國際法院審理，但其中許多案件很有可能影響國內訴訟。

報告作者也預期，未來「後災難」相關訴訟將會增加，並指在受到颶風侵襲的波多黎各，最近出現反對重建化石燃料基礎設施的行動。