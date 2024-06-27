快訊

汐止遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒 業者移送檢調嘆：第一次遇到、不知怎辦

失蹤之謎揭曉！陸前後任防長李尚福與魏鳳和 雙遭開除黨籍、取消軍銜

疑和販毒集團有關！比利時首都爆發槍擊案2死2重傷 嫌犯逃亡中

中央社／ 布魯塞爾27日綜合外電報導
比利時警方指出，首都布魯塞爾主要火車站南站附近一個以販毒聞名的地區今天凌晨發生槍擊案，造成2人喪命、2人受重傷。 路透社
比利時警方指出，首都布魯塞爾主要火車站南站附近一個以販毒聞名的地區今天凌晨發生槍擊案，造成2人喪命、2人受重傷。 路透社

比利時警方指出，首都布魯塞爾主要火車站南站（Gare du Midi）附近一個以販毒聞名的地區今天凌晨發生槍擊案，造成2人喪命、2人受重傷，嫌犯做案後已逃離現場。

法新社報導，警方發言人表示，這起槍擊案發生於布魯塞爾聖吉勒斯區（Saint Gilles）一間咖啡館附近，案發時間為凌晨1時至2時，嫌犯做案後逃離現場，但不清楚是單獨或多人犯案。

總共有3人中槍受傷。當地警局提到，其中2人性命垂危，第3人狀況穩定。

截至目前為止，當地警方尚未確認槍擊案與布魯塞爾非法毒品交易之間的關聯性。司法部門官員預定今天稍晚發布聲明。

比利時近年來可以看到，販毒集團之間與競爭相關的武裝暴力案件數有所攀升。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

布魯塞爾 槍擊 販毒

相關新聞

暫無歸期！波音公關危機直達九霄 否認「星際飛船」與太空人困在太空

美國波音公司的公關危機現在直達九霄，因為該公司的「星際飛船」（Starliner）太空飛行器，以及上面2名太空人，目前都...

如何除盡網路「非法淫亂物」？南韓「數位性犯罪被害者支援中心」的工作與挑戰

在南韓，偷拍、性剝削影像與深偽合成照等，被統稱為「非法淫亂物」（불법음란물），產製此類內容的「數位性犯罪」有急速蔓延的趨勢。記者實地走訪專門替被害者偵搜與要求網站刪除的半官方段機構「數位性犯罪被害者支援中心」。他們表示，目前南韓擁有並且他國更先進的偵搜技術，但需要法源賦予中心更進一步的權限，才能在黃金時間內刪去非法淫亂物，保護被害者。

日本政府宣布 首相岸田將出席北約峰會強化合作

日本內閣官房長官林芳正今天表示，首相岸田文雄預定出席7月9日到11日在美國華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會

疑和販毒集團有關！比利時首都爆發槍擊案2死2重傷 嫌犯逃亡中

比利時警方指出，首都布魯塞爾主要火車站南站（Gare du Midi）附近一個以販毒聞名的地區今天凌晨發生槍擊案，造成2...

埃及正處高溫熱浪 環保人士掀起保護樹木潮

埃及正處於40度至50度高溫熱浪挑戰，政府又在日前宣布提高每日停電時間至3小時新政策，因而民間掀起一陣對抗開羅大舉伐木措...

中國南海行動 小馬可仕：不只抗議菲律賓必須做更多

菲律賓海軍與中國海警人員日前在南海爆發衝突，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天說，不僅僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。