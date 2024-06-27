疑和販毒集團有關！比利時首都爆發槍擊案2死2重傷 嫌犯逃亡中

比利時警方指出，首都布魯塞爾主要火車站南站（Gare du Midi）附近一個以販毒聞名的地區今天凌晨發生槍擊案，造成2人喪命、2人受重傷，嫌犯做案後已逃離現場。

法新社報導，警方發言人表示，這起槍擊案發生於布魯塞爾聖吉勒斯區（Saint Gilles）一間咖啡館附近，案發時間為凌晨1時至2時，嫌犯做案後逃離現場，但不清楚是單獨或多人犯案。

總共有3人中槍受傷。當地警局提到，其中2人性命垂危，第3人狀況穩定。

截至目前為止，當地警方尚未確認槍擊案與布魯塞爾非法毒品交易之間的關聯性。司法部門官員預定今天稍晚發布聲明。

比利時近年來可以看到，販毒集團之間與競爭相關的武裝暴力案件數有所攀升。

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