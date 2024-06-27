埃及正處高溫熱浪 環保人士掀起保護樹木潮

埃及正處於40度至50度高溫熱浪挑戰，政府又在日前宣布提高每日停電時間至3小時新政策，因而民間掀起一陣對抗開羅大舉伐木措施熱潮。環保人士認為，樹木綠地流失後，會對環境、節能減碳和人體健康帶來負面影響。

埃及民眾近來熱衷在社群媒體上流傳一份名為「停止砍伐樹木」（Stop cutting down trees）的請願書，以及在自己的個人資料頁放上「＃向砍樹說不」（#No-to-tree-cuttings）的主題標籤。

請願書發起人是環保律師埃爾塞迪（Ahmed ِِِِElseidi）。他的目標是獲得1500份簽名，目前已收集到約1000份。

埃爾塞迪告訴埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）說，過去幾年，政府為拓寬街道和興建聯絡道路高架橋，以便為交通和商家創造更多空間，因此在開羅和其他省份大規模砍伐樹木。砍下的木材被轉製為生產能源用木炭出售；但燃燒木材產生的高碳排，將同時危害環境和人體健康。

埃爾塞迪表示，砍伐樹木及其對環境造成的影響已違反憲法和環境法。有些被砍樹木的樹齡甚至已超過100年，樹身高達30公尺。

埃爾塞迪說，埃及憲法第45條規定，城市有義務保護和發展城市內綠地，並合理利用和持續發展自然資源，以及保護子孫後代使用這些資源的權利。

埃爾塞迪強調，他將向環境部提出申訴，然後對違法者提起訴訟。

埃爾塞迪認為，這些樹木在夏季可提供遮蔭，並減輕城市污染程度。他說：「在當前的熱浪中，人們很自然地想躲在樹蔭下乘涼，呼吸新鮮空氣。長期處在交通擁擠，且空氣污染嚴重的大都市中，樹木絕對有必要存在。」

金字塔報稱，環保活動人士一致認同，最受砍伐影響的區域是在開羅市中心外圍的赫里歐波利斯區（Heliopolis）。

過去在埃及接受法國殖民統治期間，赫里歐波利斯區曾是一個綠樹成蔭，美麗安靜的高級住宅區，可欣賞到許多20世紀初期最重要、最輝煌的歐式建築。但光是在2019年8月到2020年1月未滿半年間，就共有約40萬平方公尺的綠地消失了。

赫里歐波利斯居民及環保活動人士漢納（MichelHanna）對金字塔報說，開羅郊區和他處被砍伐的樹木，幾乎都是在1953年推翻君主制前幾十年內，從非洲和亞洲進口。

現在進入赫里歐波利斯後，四處可見新建高架橋和拓寬後的柏油大道，還有街頭咖啡館、加油站和多層停車場。而這些都是眾多樹木和綠地被犧牲後的都會叢林景觀。

埃及環境部長佛耶德（Yasmine Fouad）發表聲明稱，為迅速回應民間社會組織和樹木愛好者對環境保護的爭論，環境部已特別組織一場針對保護樹木的全國對話。

佛耶德在報導中強調，埃及政府已根據埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）提倡的「百萬棵樹」倡議，在2022至2023年第一階段，耗資2億埃鎊（約新台幣1.36億元）種植總數760萬棵樹木，另會建議將無合法理由砍伐樹木的行為定為刑事犯罪。