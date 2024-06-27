美日韓自由刀刃多域聯合軍演登場 因應平壤日增威脅

韓國聯合參謀本部（JCS）表示，南韓、美國及日本今天展開為期數日的新一輪大型聯合軍演，試圖因應來自北韓日益升高的威脅。

法新社報導，韓國聯合參謀本部發布聲明說，這場代號為「自由刀刃」（Freedom Edge）的首次多域聯合軍演，將聚焦於彈道飛彈、防空、反潛作戰以及網路防禦訓練。

美日韓領袖去年舉行3方峰會，並同意每年舉行聯合軍演，在面對平壤核武威脅及中國持續擴張區域影響力之際展現團結。

過去類似的聯合軍演曾觸怒北韓，被其視為入侵前的演練。

這場聯合軍演預計於29日結束，美國核動力航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、日本護衛艦愛宕號（JS Atago）以及南韓KF-16戰機組都將參與其中。

在軍演開始前，南韓總統尹錫悅造訪上週末駛抵釜山港的羅斯福號。

羅斯福號抵達南韓引發北韓的憤怒反應。平壤表示，這艘航母正在開啟「（向我們）展示所有壓倒性和新遏阻力量的可能性」。

在首爾宣布實施聯合軍演的數小時前，平壤聲稱已成功試射多彈頭飛彈。