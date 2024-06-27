中國南海行動 小馬可仕：不只抗議菲律賓必須做更多

菲律賓海軍與中國海警人員日前在南海爆發衝突，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天說，不僅僅是單純的抗議，菲律賓必須做更多以因應北京在南海的「非法行動」。

影片顯示，中國海警人員上週揮舞著刀、棍和斧頭，包圍並登上3艘菲律賓海軍船隻，阻撓馬尼拉方面所說的向仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）擱淺軍艦的部隊執行補給任務。

這是中國和菲律賓船隻在南海一系列不斷升級的對抗中最新、最嚴重事件。北京宣稱對幾乎整個南海擁有主權，近來加大力道捍衛其在南海的主權主張。

小馬可仕告訴媒體：「我們已經提出100多次抗議，我們已經採取了相似數量的措施。」

他說：「我們必須做更多，不僅僅只是如此。」但他沒有具體說明馬尼拉可能採取的其他措施。

中菲南海衝突引起人們擔憂衝突將波及美國，因為根據1951年簽定的美菲共同防禦條約，如果菲律賓在太平洋地區的部隊或船隻遭到「武裝攻擊」，美國有義務馳援。