河野太郎有意3度參選自民黨總裁 麻生派動向受矚

日本自民黨總裁選舉預計9月登場，由於現任總裁、首相岸田文雄民調低迷，黨內各山頭挑戰者摩拳擦掌，現任數位大臣河野太郎傳出有意3度參選，讓所屬的麻生派動向備受關注。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，連任總裁可說意謂著連任首相。

根據時事通信社6月13日公布最新民調，岸田內閣支持率已跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。儘管如此，岸田日前仍在記者會上透露有意爭取連任總裁。

日本讀賣新聞報導，相關人士透露，自民黨內派閥「麻生派」成員、現任數位大臣河野太郎，已跟身邊人士表達參選自民黨總裁的意願。

儘管率領麻生派的自民黨副總裁麻生太郎是岸田後盾，但派閥內的河野也有意3度參選，這讓麻生率領共有55名成員的麻生派，在總裁選舉動向備受關注。

麻生從2021年舉行的上次總裁選舉以來，都維持力挺岸田的立場，但日本國會日前修正通過的政治資金規正法，讓麻生與岸田產生了「微妙」距離感。麻生派成員、前復興大臣田中和德昨天在一場會議上說，「要在總裁選舉選出新的領導人來領導我們」。

麻生派部分主要成員及年輕成員對河野有意參選感到期待，「應該讓河野出戰總裁選舉」；不過，也有部分資深成員等人，對持「反核電」立場的河野所提政策抱持強烈警戒。

河野昨天晚間在東京都與麻生餐敘，研判應該是向麻生表達自己有意參選並尋求理解。河野將密切關注麻生派動向等政治情勢，再做出最後是否參選的判斷。

河野過去曾在2009年及2021年兩度參選總裁，2021年時在第二輪投票敗給岸田。

對於河野來說正面臨兩難局面，愈是得到派閥支持，就愈難獲得關係接近的前首相菅義偉相挺，只能獲得黨內非主流派有限支持，這是因為菅義偉強烈主張解散派閥，對未退出派閥運作的河野感到不滿。

麻生本人對河野出馬抱持審慎態度；麻生派內也有推薦他人參選的聲音。

另外，岸田為爭取成功連任總裁，期待獲得麻生與麻生派的支持而積極改善雙方關係。岸田25日晚間跟麻生餐敘約3小時，話題包括總裁選舉與修憲等。

岸田連續兩週跟麻生餐敘，黨內主流看法認為這種情況代表了「岸田對連任之路岌岌可危的強烈危機感」。