玻利維亞總統籲全民對抗政變 國際關注局勢

美國總統拜登政府和國際社會正密切關注玻利維亞情勢發展，玻國總統阿爾斯（Luis Arce）呼籲全國人民動員起來，以應對一場未遂「政變」。

美國國家安全會議（NSC）發言人表示：「美國正密切關注玻利維亞情勢，並敦促各方保持冷靜。」

玻利維亞武裝部隊今天占領拉巴斯（La Paz）的中央廣場，一輛裝甲車衝撞總統府入口，左翼總統阿爾斯猛烈抨擊這是一場針對政府的未遂「政變」，並呼籲國際支持政府當局。

國際社會和玻利維亞政治高官紛紛譴責這起未遂「政變」。以下是路透社整理各界對這起事件的反應：

●玻利維亞總統阿爾斯

阿爾斯說：「今天這個國家面臨一場未遂政變。今天這個國家再度面臨利益集團，導致玻利維亞的民主被打斷…我們需要玻利維亞人民組織和動員起來，以對抗政變，支持民主。」

●玻國前總統莫拉萊斯

莫拉萊斯（Evo Morales）說：「這似乎表明他們提前準備發起政變。我要求有民主使命的民眾保家護國，免受一些反對民主和人民的軍事團體侵害。」

●玻國前總統艾尼茲

艾尼茲（Jeanine Anez）說：「我完全無法接受軍方在穆里洛廣場（Plaza Murillo）動員，企圖破壞憲法秩序。阿爾斯和莫拉萊斯所屬的社會主義運動黨（Movement for Socialism，MAS）應該在2025年大選後下台。」

●玻國前總統吉洛卡（Jorge Quiroga）

吉洛卡說 :「我們強烈譴責這些反民主舉措。叛亂分子必須受到起訴。明年我們將用選票剷除腐敗的掠奪者阿爾斯和莫拉萊斯。」

●美國白宮國家安全會議發言人

發言人說：「美國正密切關注玻利維亞局勢，並敦促各方保持冷靜和克制。」

●歐盟對外事務高級代表波瑞爾

波瑞爾（Josep Borrell）說：「歐洲聯盟（EU）譴責任何破壞玻利維亞憲法秩序和推翻民選政府的企圖，並表示與玻利維亞政府和人民團結一致。」

●美洲國家組織（OAS）秘書長阿爾馬格羅

阿爾馬格羅（Luis Almagro）說：「美洲國家組織秘書長最強烈地譴責玻利維亞發生的事件。軍隊必須服從合法選舉產生的政權。」

●墨西哥總統羅培茲歐布拉多

羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）說：「我們對玻利維亞的未遂政變表達最強烈的譴責。」

●西班牙總理桑傑士

桑傑士（Pedro Sanchez）說：「西班牙強烈譴責在玻利維亞的軍事行動。我們向玻國政府和人民表達支持及聲援，呼籲他們尊重民主和法治。」

●委內瑞拉總統馬杜洛

馬杜洛（Nicolas Maduro）說：「委內瑞拉譴責針對玻利維亞民主的政變…我們呼籲玻國人民捍衛他們的民主、憲法和總統。」

●秘魯總統府

「秘魯強烈譴責在玻利維亞企圖破壞憲法的行為。秘魯支持玻國人民和阿爾斯總統的立憲政府。」

●智利總統波里奇

波里奇（Gabriel Boric）說：「我們支持我們兄弟國的民主和阿爾斯的合法政府…我們無法容忍任何違反玻利維亞或其他地方合法憲法秩序的行為。」

●古巴總統狄亞士─卡奈

狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）說：「我們譴責正在發生的未遂政變，並向我們的兄弟阿爾斯表達古巴政府和人民的全力聲援。」

●巴拉圭總統潘尼亞

潘尼亞（Santiago Pena）說：「巴拉圭譴責玻利維亞軍方的非正規動員。我們強烈呼籲尊重民主和法治。」

●宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚

秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）說：「我緊急呼籲拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）成員國總統譴責今天攻擊玻利維亞民主的法西斯主義，並要求充分尊重公民權力和憲法。軍方再次發動一場犯罪政變。」