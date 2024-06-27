亞桑傑恢復自由身返澳洲 妻請求外界給予隱私

揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）今天以自由之身回到故鄉澳洲重新展開新生活，他的妻子懇求外界給予時間和空間，讓一家人好好重新整頓。

法新社報導，亞桑傑在英國戒備森嚴的貝爾馬什（Belmarsh）監獄服刑5年後，來到美屬太平洋島嶼的法庭認罪並返回家鄉。他搭乘私人飛機在寒冷的夜晚抵達澳洲城市坎培拉（Canberra），成為這場國際戲碼的最後一幕。

白髮向後梳的亞桑傑從機艙門出來時大步穿過停機坪，期間微笑揮手向現場人士致意，一度高舉拳頭，隨後緊緊擁抱他的妻子史黛拉（Stella Assange）和他的父親。

數十名電視新聞工作者和記者隔著機場圍籬見到了亞桑傑，他穿著黑色西裝、白色襯衫和褐色領帶。

亞桑傑的父親希普頓（John Shipton）稍早表示：「他將能與妻子史黛拉和兩個孩子共度美好時光，能在海灘上走來走去，感受冬天沙子穿過腳趾的感覺，那種令人愉悅的寒冷。」

亞桑傑並沒有參加維基解密為他安排的歸國記者會。史黛拉告訴記者，入監服刑對亞桑傑已造成影響。

史黛拉眼眶泛淚地說：「各位必須諒解，他需要時間，他需要恢復，這是一個過程。請求各位給我們空間，給我們隱私，讓我們找到棲身之地，讓我們的家庭成為一個家庭。」

亞桑傑與美國檢方的長期鬥爭在美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）塞班島（Saipan）出乎意料地告終，當地法官接受他對一項共謀獲取並散布國防情報罪名的認罪。

亞桑傑自2010年起在維基解密揭密網站上公布了數十萬份美國機密文件。

美國國務院今天再次指控他將人民置於危險之中。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者：「他們公布的文件提供了與國務院有聯繫的個人的識別資訊，包括全球反對派領袖和人權運動者，使他們的處境受到了一定的威脅。」