英國選前最後電視辯論 蘇納克與施凱爾激烈交鋒

英國今天舉行下週國會大選前的最後一場辯論，首相蘇納克與工黨黨魁施凱爾針鋒相對，相互就彼此與各自政黨的公信力發動激烈攻擊。

路透社報導，蘇納克（Rishi Sunak）的保守黨（Conservative Party）在民調上落後工黨（LabourParty）約20個百分點，蘇納克今天火力全開，指控施凱爾（Keir Starmer）沒有直接回應英國的移民、稅收與女權問題，敦促選民不要向工黨屈服。

施凱爾不甘示弱地表示，蘇納克太過富有，以致於不食人間煙火。線上民調業者「輿觀」（YouGov）的快速民調顯示，兩人在這場辯論的表現平分秋色，支持率為五五波。

在英國選民最關注議題之一的移民上，施凱爾指蘇納克將尋求把移民送回他們的祖國，蘇納克反駁這種說法，稱許多移民是從伊朗、敘利亞與阿富汗抵達英國。

他說：「他會坐下來跟伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）談嗎？你會試著跟塔利班（Taliban）達成協議嗎？這完全是無稽之談，你把人民當蠢蛋。」

民調顯示，工黨的施凱爾可望以多數票贏得選舉，結束保守黨的14年統治。這兩位領袖已在數場辯論或與選民的公開會議上交鋒，日益將焦點放在誰最適合領導英國。

施凱爾表示，經過保守黨14年的「混亂」統治後，英國已經疲憊不堪，而且在通貨膨脹飆漲與陷入生活成本危機下，許多家庭都難以維持生計，他更能體會他們面臨的挑戰。

他說：「這位首相給我們帶來的部分問題是，他生活的世界與英國各地平民百姓過的生活，還有他們試圖支持的店家與家庭相比，可說是天差地遠。」

自選戰開打以來，蘇納克的競選陣營就一直陷入困境。他在滂沱大雨中在唐寧街宣布舉行選舉，且因為沒有參加諾曼第登陸（D-Day）紀念活動而遭到嚴厲砲轟。

他也不得不面對賭博醜聞，有5名保守黨官員因為對提前選舉的日期下注而遭到調查，其中包括兩名候選人。

施凱爾在公共活動上的表現也遭遇批評，選民稱他像讀稿機般照著稿子唸，在關於他將如何為亟需改善的公共服務提供資金上，也沒有給予充分資訊。

一名提問者羅伯特（Robert）在表達自己的感受時，似乎說出大多數觀眾的心聲。他稱蘇納克可說是「相當平庸的首相」，並說他覺得施凱爾受到工黨大老操控。

他說：「你們兩人真的是我們偉大國家的下任首相最佳人選嗎？」他提出這個疑問後，全場響起熱烈掌聲。他之後向英國廣播公司（BBC）表示，他還沒決定要把票投給誰。