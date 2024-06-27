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玻利維亞政變 美洲國家組織籲軍隊服從合法政權

中央社／ 布宜諾斯艾利斯26日專電

玻利維亞行政首都拉巴斯（La Paz）今天下午發生軍隊入駐總統府廣場，武力闖入總統府。玻利維亞總統阿爾斯呼籲國際社會和國民共同捍衛民主。美洲國家組織秘書長阿爾馬格羅也呼籲軍隊服從合法選舉產生的政權。

阿爾斯（Luis Arce）說：「國家正面臨政變，必須尊重民主制度，呼籲人民動員起來，不能再次允許政變企圖奪走玻利維亞人的生命。」

阿根廷國家報（La Nacion）報導，玻利維亞電視台畫面顯示，至少有兩輛軍用坦克和一群士兵在總統府前大力闖進，前陸軍總司令朱尼嘉（Juan JoséZúñiga）占領玻利維亞總統府，總統與軍隊一度對峙，氣氛緊張。

朱尼嘉承認這次動員是政變，聲稱受夠了阿爾斯領導的政府，他們將釋放所有政治犯以及被拘留的將軍、上尉和中尉，並暗示更換內閣。

前玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）在社群媒體X呼籲民眾動員起來捍衛民主，號召以無限期的總罷工和封鎖道路面對政變。他認為，武裝部隊不可違反民主及恐嚇人民。

美洲國家組織（OAS）秘書長阿爾馬格羅（LuisAlmagro）呼籲軍隊服從合法選舉產生的政權，支持阿爾斯與他領導的政府。阿爾斯的總統任期始於2020年10月

阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）在社群上評論，無論政府好壞，只有透過投票更換而不是政變，民主不容妥協。

玻利維亞 社群媒體 總統府

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