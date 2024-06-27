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玻利維亞軍隊政變未遂！裝甲車一度衝進政府總部 現已返回駐地

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南美國家玻利維亞26日爆發政變，全副武裝的士兵試圖闖進首都拉巴斯市中心的政府總部。美聯社
南美國家玻利維亞26日爆發政變，全副武裝的士兵試圖闖進首都拉巴斯市中心的政府總部。美聯社

美國玻利維亞26日爆發政變，全副武裝的士兵試圖闖進首都拉巴斯市中心的政府總部，宣稱要「重建民主」，總統阿爾斯（Luis Arce）呼籲民眾走上街頭，捍衛國家民主，抵抗政變企圖。

當地軍方約在當地時間26日下午2時30分左右展開行動，根據現場影片可見，武裝士兵聚集在政府機關林立的穆里洛廣場（Murillo Plaza），朝群眾扔擲催淚彈，還用裝甲車衝撞政府總部各出入口。

衛報報導，阿爾斯在總統府拍攝的視訊演說中表示，「我們需要玻利維亞人民動員起來，組織反對政變支持民主。」

阿爾斯在內閣成員簇擁下指出：「我們不能允許政變企圖再次奪走玻利維亞人的性命。我們要呼籲所有挺身捍衛民主。」

曾被控選舉舞弊而在2019年辭職流亡的前總統莫拉萊斯（Evo Morales）在社群平台X上說：「一場政變正在醞釀。」

截至當日稍晚，當地媒體引述玻利維亞軍隊負責人的話說，阿爾斯仍是總統，且似乎已重新奪回控制權。

阿爾斯隨後免去帶頭發起此次政變的陸軍總司令蘇尼加（Juan Jose Zuniga）一職，並重新任命貝拉斯克斯（José Wilson Sánchez Velásquez）接任。貝拉斯克斯其後下令士兵返回駐地，軍人陸續撤走，警方重新控制廣場，蘇尼加亦被捕。

鄰國巴拉圭強烈呼籲尊重民主和法治，墨西哥和智利總統強烈譴責企圖政變，歐盟亦譴責破壞憲法秩序的企圖，美國敦促各方保持克制。

催淚彈 玻利維亞 美國

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