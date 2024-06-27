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打臉南韓！北韓稱「成功射彈」 驗證多彈頭擊中目標能力

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓軍方26日稱北韓飛彈試射失敗，但北韓官方媒體今天報導聲稱，已成功進行飛彈彈頭分離和導引測試，驗證多彈頭擊中目標的能力。美聯社
南韓軍方26日稱北韓飛彈試射失敗，但北韓官方媒體今天報導聲稱，已成功進行飛彈彈頭分離和導引測試，驗證多彈頭擊中目標的能力。美聯社

南韓軍方26日稱北韓飛彈試射失敗，但北韓官方媒體今天報導聲稱，已成功進行飛彈彈頭分離和導引測試，驗證多彈頭擊中目標的能力。

朝中社報導，北韓飛彈總局26日利用中遠程固體燃料彈道飛彈的第一級引擎，在半徑170至200公里範圍內進行測試，分離的彈頭按導引指令，精準飛向3個目標位置；同時利用防空雷達，驗證彈頭與飛彈分離的有效性。

飛彈總局表示，飛彈試驗的目標，是驗證飛彈多彈頭擊毀不同目標的能力，測試結果對完成飛彈技術能力高度化目標，具重大意義。

報導指出，勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天等官員在場觀摩測試，官員強調相關的彈頭技術是十分重要的國防技術課題，也是最高領導人金正恩最關心的問題，要求進一步提高相關技術。

南韓26日清晨發現北韓向東部海域發射一枚彈道飛彈，研判試射以失敗告終，與北韓說法相矛盾。

北韓 失敗 彈道飛彈

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