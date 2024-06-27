中菲南海衝突升溫 美重申對菲安全承諾

日皇德仁與皇后雅子在英國訪問期間，預定27日參觀倫敦「邱園」（Kew Gardens），這座植物園不僅是熱門景點，也與日本有很深的淵源，可追溯到20世初。當時日本王室與英國王室關係密切，兩國在1902年簽訂英日同盟條約，促進雙方的合作與文化交流，1910年在倫敦「英日博覽會」上展出的一座京都西本願寺唐門的複製品，隔年移至「邱園」永久設置。為迎接日皇夫婦到訪，邱園將展出其收藏的60盆日本盆栽，另有一系列盆栽銅雕，也是向日本園藝藝術致敬。

2024-06-27 06:00