宏都拉斯前總統走私百噸古柯鹼 美法院判入獄45年

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

美國紐約法院今天裁定，宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan OrlandoHernandez）因販毒至美國的有關罪名，被判處45年徒刑。

法新社等媒體報導，在紐約曼哈頓（Manhattan）南區聯邦地方法院宣判前，反對葉南德茲的示威者聚集在庭外，揮舞著標語牌，譴責他的罪行。

法官卡斯特（Kevin Castel）指出，葉南德茲利用他擔任宏都拉斯國會議長及總統時的政治權力，減輕毒販面臨的風險，以換取金錢回報。

卡斯特還表示，葉南德茲提供毒販警力及軍事支持，幫助運送400噸的毒品至美國，市價為100億美元（約新台幣3255億元）。

法院還裁定，葉南德茲須繳800萬美元罰款，雖然未應檢方要求判處他終生監禁，但他現年已55歲，意味他可能會死於獄中。

根據先前報導，葉南德茲被控早在擔任總統之前的2004年起，即協助將古柯鹼經宏都拉斯走私到美國，這些古柯鹼主要來自哥倫比亞和委內瑞拉。

葉南德茲在政權交接給左翼的秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）後，旋即於2022年4月被引渡至美國受審。

宏都拉斯 紐約 美國

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