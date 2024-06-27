英智庫：中國升高台海局勢 英國新政府需更勇於應對

英國大選7月4日舉行。英國智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）近日指出，選後組成的新政府應更勇於表明，中國對台灣的灰色地帶衝突戰術是讓局勢升高的危險活動。此外，英國有必要預先備妥一系列對中經貿和外交制裁措施。

CSRI表示，新政府應確實向中方傳達，中方升高局勢的活動明顯違背英、中雙方皆已對外表示期待「和平解決兩岸分歧」的立場。為有效嚇阻局勢進一步升高，CSRI指出，英國有必要與盟友協調合作，預先擬定對中國的經貿和外交制裁措施，且相關措施應與中國升高局勢的程度呈等比例。

同時，英國宜深化與台灣在網路安全、貿易等領域的合作，這將有助提升台灣韌性。CSRI指出，儘管台英相隔遙遠，維護印太區域的穩定和自由開放符合英國核心戰略利益。堅定回應中國對台灣的灰色地帶（grey zone）侵略性作為，是嚇阻局勢升高至爆發全面衝突的重要一步。

多項民調顯示，工黨可望在國會大選勝出，取代保守黨成為執政黨。

工黨曾表示，一旦上台執政，將全面盤點英中關係。工黨並提出對中關係3大支柱：競爭、挑戰、合作，與保守黨政府的「保護（國家安全和利益）」、「（與盟友達成政策立場）協調一致」、「（與中國維持）接觸往來」3大原則相呼應。

標榜跨黨派的CSRI在近日發布的簡報提到，雖然「全面盤點英中關係」可以是工黨為自己爭取時間的策略，但中國對區域安全構成的壓力、以及美國和歐盟勢必期待與英國就對中政策取得更高程度的一致，是新政府上台後很快就得面對的挑戰。

CSRI列舉英國新政府處理對中關係短期內需面對的5大關鍵議題。除了台灣海峽局勢，CSRI也提及中國電動車、英國對外投資管制、如何在特定領域「重新啟動」與中國的接觸往來，以及中國快時尚巨頭Shein爭取在倫敦證券交易所（London Stock Exchange）上市並發行股票。

Shein在智慧財產權和人權領域爭議頻傳，但已雙管齊下對保守黨及工黨發動遊說攻勢。

在電動車領域，保守黨政府的「零碳排車輛」（Zero Emission Vehicle, ZEV）配額制要求英國汽車製造商自2024年起，應確保新售出的客車有22%是電動車，且占比將逐年增加，至2030年達到80%。未能達標的車商必須為超額售出的非電動車繳納罰金，每一輛1萬5000英鎊（逾新台幣60萬元），否則須循「碳排交易」管道免除罰金，包括與電動車銷售數量「超標」的業者進行配額交易。

CSRI指出，配額制最大受惠者恐怕是中國車商，因為他們的產能大、受政府補貼，產品價格極具競爭力。這將深化英國對中國電動車以及中國「綠色供應鏈」的依賴。此外，中國法規強制要求業者配合官方的資料蒐集和情報工作，對英國構成安全風險。

英國車輛製造和交易業者協會（SMMT）的統計顯示，中國電動車近4年在英國市場發展快速，市場份額從2019年的2%躍升至2023年上半年的33.4%。

然而，相較於美國和歐盟，英國政府無論是透過提高關稅等手段反補貼，或是對中國電動車的資料安全疑慮實施進一步調查，都進展緩慢。英國新政府可能會面臨來自美國和歐盟的壓力，限制中國電動車進口。

在對外投資管制領域，保守黨政府今年曾提出加強管控涉及國家安全敏感領域的對外直接投資，以避免增進「有關國家」的軍事與情報科技能力。「有關國家」包括中國。

英國目前透過2022年1月初生效的「國家安全和投資法」尋求排除在先進材料、人工智慧（AI）、量子科技、能源、軍民兩用科技等總計17個敏感領域的（外國）對英投資案潛在安全風險。副首相陶敦（Oliver Dowden）4月預告，該法未來也可用於政府檢視英國對外投資案的國安風險，並擬新增「關鍵礦物」和「半導體」等2個敏感領域。

CSRI指出，無論新政府是否有意延續前政府的作法，英國勢必難以迴避來自美國的期待。陶敦是在美國政府遊說數個月後，才預告對外投資管制新政。此外，倫敦是全球金融重鎮，英國理當可在壓抑國際資金流入中國的軍事及其他戰略重要領域發揮關鍵作用。

儘管倫敦金融城勢必會反對，對外投資管制顯然是確保英國經濟安全的重要工具。CSRI另提到，新世代作戰和情報能力的建構有賴半導體、AI和量子科技，而中國發展先進半導體產業的進度，也可能影響北京對發動台海戰爭的損益和風險評估。