肯亞人闖國會反加稅示威增至23死 總統撤回法案

肯亞數以千計不滿加稅的抗議群眾昨天闖入國會大樓遭警方開槍，這波全國示威已增至23人死亡。總統魯托的態度今天戲劇性大轉彎，表示將「撤回」包含加稅的法案。

法新社報導，魯托（William Ruto）在記者會上表示：「我讓步了，所以我不會簽署2024財政法案，法案隨後將被撤回。…人民已經發聲。」

這波沒有正式領導組織、主要在社群媒體上發起的抗議行動，昨天在肯亞數十個城鎮出現數以千計的支持者。

警方昨天對闖入國會的抗議群眾開槍，造成嚴重死傷。路透社報導，肯亞醫學協會（Kenya MedicalAssociation）今天表示，全國各地至少有23人死亡，另有30人因槍傷接受治療。

另據法新社，肯亞國家人權委員會（Kenya NationalCommission on Human Rights）主席歐戴德（RoselineOdede）說：「我們已紀錄到22人死亡…我們將展開調查。」她還說，首都奈洛比有19死。

這是魯托上任2年來最嚴重的危機。抗議群眾上週傳出一份時間表，呼籲25日占領國會，27日占領總統府（State House）。

稍早有不少社群媒體網友聚焦魯托在警民衝突後發表的演說，當時他表示，對國會的攻擊是「佯裝和平抗議者的犯罪分子」所為。

一名網友因此在社群平台X發文說：「犯罪分子夥伴早安，週四見，來做犯罪分子該做的事。」

肯亞政府下令軍隊協助警方因應「安全緊急狀態」，不過奈洛比街頭今天未通報有軍隊蹤影。全副武裝的員警在奈洛比路上巡邏。

一名抗議民眾在行經奈洛比街頭時告訴路透社，他還會重返街頭，「示威是我們的權利…我們只是表達自己」。市中心空氣中瀰漫著催淚瓦斯的氣味。

肯亞國會議員昨天在抗議民眾闖入國會前通過了該法案，並在財政法案最終版中移除了部份加稅措施，包括麵包和食用油增稅，但安排了其他的措施，以避免預算浮現缺口。

抗議群眾表示，他們希望撤銷法案，更多人現在要求魯托下台。

魯托近2年前以支持肯亞貧困勞工為政見而當選，但國際貨幣基金（IMF）等債權人要求削減赤字才能獲取更多金援，讓魯托在債權人與民眾之間陷入兩難。