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菲駐美大使：南海衝突恐爆核戰

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

英國金融時報廿五日刊登菲律賓駐美大使羅慕德斯專訪。他警告菲、中就南海主權爭議島礁的衝突，恐波及整個印太地區，加深引發核戰的擔憂。

羅慕德斯說，菲中就仁愛礁的爭端已勢同水火，現在是最危險的時候，大規模毀滅性武器是非常真實的威脅，幾個國家、幾大強權擁有大量核武庫存；一旦發生什麼事，整個亞洲都無法置身事外。他並舉一戰導火線的奧匈帝國王儲斐迪南大公遇刺事件為例，說明單一的島礁爭端恐如何引爆一場重大衝突。

仁愛礁已淪為印太最危險的衝突熱點，中國大陸以射水砲等方式干擾菲國運補仁愛礁守軍。中方採取這類非致命做法雖旨在降低衝突升級風險，但水砲難保不會出人命，故衝突仍可能輕易升溫。

仁愛礁位於菲律賓專屬經濟區（ＥＥＺ），周邊漁獲豐饒，菲律賓若失去該礁將不利其貿易、安全和漁民生計。羅慕德斯說，南海是航運要道，國際社會「真的希望由單一國家掌控嗎？我不認為」。

羅慕德斯還說，中國至今做法正考驗美方決心，北京不應輕率看待菲美一九五一年締結的共同防禦條約。但他不願表明可能觸發該條約的情況，僅稱菲美商討過相關選項。廿四日甫在華府智庫外交關係協會演說的美國副國務卿坎伯，也婉拒說明美菲會在什麼情況下發動該條約。

馬尼拉至今亦未明言，若美中為台灣開戰，菲方會否讓美軍使用菲律賓境內基地協防台灣。羅慕德斯提到，同意美軍用這些基地旨在強化菲國在防禦上的戰略、而非進攻上的軍事行動，但若菲國國防高層研判，台海戰爭將影響菲律賓，那馬尼拉就很可能會同意美軍在戰時用這些基地；菲方雖希望此事不會發生，但若成真，那像菲律賓這樣的國家，顯然將在亞洲戰場上有其角色。

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