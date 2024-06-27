全球「糧食戰爭」蠢蠢欲動 各國保護政策…加劇通膨壓力

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
農業商品交易商Olam Agri執行長佛蓋斯警告，富裕國家正為戰略商品累積超額庫存，誇大了需求，進而推高價格。 （路透）
農業商品交易商Olam Agri執行長佛蓋斯警告，富裕國家正為戰略商品累積超額庫存，誇大了需求，進而推高價格。 （路透）

全球大型農業商品交易商Olam Agri警告，在地緣政治緊張情勢與氣候變遷的干擾下，世界各國將爭奪逐漸減少的糧食供應，可能使舉世陷入「糧食戰爭」。

英國金融時報（FT）報導，Olam Agri執行長佛蓋斯（Sunny Verghese）表示：「我們為了原油打過許多場仗，今後我們將為糧食與水資源發動更大規模的戰爭。」他也示警，各國政府為了提高國內的糧食儲備，所祭出的貿易壁壘，已加劇糧食通膨

俄烏戰爭爆發後，觸動糧食價格大漲，也帶動大型農業商品交易商在2022年的獲利締造新猷，外界因而指控，這些業者為提高獲利的漲價行為，致使糧食通膨更為嚴重。

佛蓋斯則主張，糧食通膨升溫部分是因為政府干預，在2022年為因應俄烏戰爭開打，非關稅的貿易壁壘增多，據他計算，共有154個國家祭出1,266項這類措施，使供需更不平衡。他說，富裕國家正為戰略商品累積超額庫存，誇大了需求，進而推高價格，「印度、中國大陸、每個國家都有緩衝的庫存」，「提高問題的嚴重性」。

在糧食價格上漲和氣候變遷限制糧食產量之際，各國政府正日益仰賴保護政策。在2022年，印尼禁止棕櫚油出口以保障國內市場；在不穩定的季風季節擾亂糧食生產，引發供應短缺疑慮後，印度去年也限制特定品種稻米的出口，以在國會選舉前平抑物價漲幅。

佛蓋斯指出，這些無疑都是錯誤之舉，但卻會愈來愈常見。他認為，為因應氣候變遷對農作物收成的影響，可口可樂、英聯食品（ABF）等消費品業者的主管，應該覺醒並擴大對抗氣候變遷的舉措。

壞消息是，極端氣候影響作物收成的情況仍將持續發生，且從歐洲到美洲和亞洲都逃不過。Maxar公司氣象學家海德說，黑海地區的天氣預報捎來一大警訊，預示當地將在未來數月陷入乾旱，可能影響向日葵、玉米等重要作物的收成；而美國中西部在歷經逼近創紀錄的高溫後，陷入暴雨成災的疑慮，也危害作物收成的前景。

今年全球氣溫勢必創史上最熱的一年，對人類的安全也構成極大威脅。從印度到沙烏地阿拉伯，從美國到巴西，各地紛紛傳出因高溫或極端天氣事件造成的人員傷亡和災情。

歐洲各大城市也全成了一個個烤爐，希臘則是歐洲今年酷暑的重災區，本月稍早已出現歷來最熱的6月紀錄，各地野火頻傳，讓當地的消防員疲於奔命，至今更已有至少五名觀光客被活活熱死。

俄烏戰爭 氣候變遷 通膨

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