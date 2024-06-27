澳總理：亞桑傑認罪協議 澳洲多趟赴美秘密任務促成

澳洲總理艾班尼斯今天表示，揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑對美國的認罪協議能達成，是受到澳洲近期一連串赴美國執行秘密任務促成，這些訪問有的還逃過媒體之眼。

法新社報導，現年52歲的亞桑傑（Julian Assange）獲釋後已在數小時前搭機抵達澳洲首都坎培拉。他今天稍早在太平洋的美屬北馬里亞納群島（NorthernMariana Islands）向法庭對單一罪項認罪，罪名是共謀取得及散播美國國防資料。

亞桑傑當庭被判處5年2個月徒刑，但他已在英國首都倫敦戒備森嚴的貝爾馬什（Belmarsh）監獄服過相同刑期，於是立刻獲得釋放。

艾班尼斯（Anthony Albanese）在坎培拉召開的記者會上表示，為了讓亞桑傑的認罪協議能有進展，美國司法部須做出「一系列決定」；但他強調美國司法部是獨立行事，「未受政治影響」。

艾班尼斯還對現場記者說，為了達成認罪協議，曾有「多位人士」前往美國拜訪，「有些訪問被你們漏掉，這令我驚訝」，他提醒記者可以「回頭去看一些日誌，看最近幾個月誰去過美國」。

艾班尼斯並透露，他在協商期間與亞桑傑的律師有「直接」聯繫，且澳洲駐英國高級專員史密斯（Stephen Smith）也擔當溝通管道，親赴貝爾馬什監獄探望亞桑傑。

艾班尼斯說，認罪協議的細節是經過一段時期努力才敲定，而這是他認為達成解決辦法的唯一途徑，「目的是要讓這些事情結束」。他表示：「澳洲政府為澳洲公民挺身而出，這是我們該做的。」