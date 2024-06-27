澳總理：亞桑傑認罪協議 澳洲多趟赴美秘密任務促成

中央社／ 坎培拉26日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯今天表示，揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑對美國的認罪協議能達成，是受到澳洲近期一連串赴美國執行秘密任務促成，這些訪問有的還逃過媒體之眼。

法新社報導，現年52歲的亞桑傑（Julian Assange）獲釋後已在數小時前搭機抵達澳洲首都坎培拉。他今天稍早在太平洋的美屬北馬里亞納群島（NorthernMariana Islands）向法庭對單一罪項認罪，罪名是共謀取得及散播美國國防資料。

亞桑傑當庭被判處5年2個月徒刑，但他已在英國首都倫敦戒備森嚴的貝爾馬什（Belmarsh）監獄服過相同刑期，於是立刻獲得釋放。

艾班尼斯（Anthony Albanese）在坎培拉召開的記者會上表示，為了讓亞桑傑的認罪協議能有進展，美國司法部須做出「一系列決定」；但他強調美國司法部是獨立行事，「未受政治影響」。

艾班尼斯還對現場記者說，為了達成認罪協議，曾有「多位人士」前往美國拜訪，「有些訪問被你們漏掉，這令我驚訝」，他提醒記者可以「回頭去看一些日誌，看最近幾個月誰去過美國」。

艾班尼斯並透露，他在協商期間與亞桑傑的律師有「直接」聯繫，且澳洲駐英國高級專員史密斯（Stephen Smith）也擔當溝通管道，親赴貝爾馬什監獄探望亞桑傑。

艾班尼斯說，認罪協議的細節是經過一段時期努力才敲定，而這是他認為達成解決辦法的唯一途徑，「目的是要讓這些事情結束」。他表示：「澳洲政府為澳洲公民挺身而出，這是我們該做的。」

澳洲 美國 艾班尼斯

延伸閱讀

U18亞青女籃／籃板完全失守 中華隊不敵澳洲落分組第3

【Daily Podcast】烏俄情勢：美俄雙方國防部長重新通話／維基解密創辦人亞桑傑認罪，結束14年司法纏鬥獲自由

亞桑傑獲釋後返坎培拉 澳洲總理：樂見這項進展

維基解密創辦人亞桑傑塞班島出庭 認罪後將返澳洲

相關新聞

歐美3智庫稱分化中俄沒用 建議歐盟定位陸為「歐洲安全威脅」

歐美3智庫今天合作發表對中俄關係的分析報告，建議歐盟現有對中國「夥伴、競爭者、對手」三定位外，再增「歐洲安全的威脅」，並...

駐沖繩美軍被控性侵未成年少女 外務省當天知情卻未通知地方政府

日本沖繩那霸地方檢察廳3月底起訴一名駐嘉手納空軍基地的美國空軍士兵，在2023年12月涉嫌綁架與性侵一名未成年人。日本外...

「川普耳語者」荷總理曾成功說服川普 將在北約艱困期任秘書長

57歲的荷蘭總理呂特將成為北大西洋公約組織新秘書長，以騎腳踏車上班、經常大嚼蘋果聞名的他，將需動用自己所有平衡感，領導北...

普亭訪問河內後 習近平會見越南總理推進「越中命運共同體」

俄羅斯總統普亭日前訪問越南後，中國國家主席習近平今天在北京會見越南總理范明政。他說，中方願與越方「堅持團結友好，堅定相互...

「一雙安全的手」北約任命荷蘭總理為新秘書長 10月1日上任

北大西洋公約組織32個成員國今天任命即將卸任的荷蘭總理呂特（Mark Rutte）為北約新任秘書長，在俄羅斯侵略烏克蘭與...

奧地利俄諜案沸沸揚揚 又扯出曾與「沙皇」共舞的她

奧地利正因俄羅斯間諜醜聞翻天覆地之際，現居俄羅斯、備受爭議的奧地利前外交部長克奈斯爾（Karin Kneissl）今天告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。