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歐美3智庫稱分化中俄沒用 建議歐盟定位陸為「歐洲安全威脅」

中央社／ 布魯塞爾26日專電
歐美3智庫今天合作發表對中俄關係的分析報告，建議歐盟現有對大陸「夥伴、競爭者、對手」三定位外，再增「歐洲安全的威脅」。 路透社
歐美3智庫今天合作發表對中俄關係的分析報告，建議歐盟現有對大陸「夥伴、競爭者、對手」三定位外，再增「歐洲安全的威脅」。 路透社

歐美3智庫今天合作發表對中俄關係的分析報告，建議歐盟現有對中國「夥伴、競爭者、對手」三定位外，再增「歐洲安全的威脅」，並認為試圖分化中俄沒用，關鍵在改變中國對支持俄羅斯的盤算。

這份報告由歐洲智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）、英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）、華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）學者聯手撰寫。

特別的是，去年剛卸任歐洲聯盟對外事務部（EEAS）亞太總司總司長的維綱（GunnarWiegand），以及曾在該部負責中港台事務的瓦瑟莉爾（Abigael Vasselier）都是此報告作者。

「中國為莫斯科的戰爭成果提供條件，對（烏克蘭）戰場帶來直接衝擊」，報告指出，中俄聯盟對歐美而言，已經從單純的挑戰演變成複雜的安全威脅。

報告分析，中國在四個面向影響歐洲的安全，一是中俄間的貿易及金流，俄烏戰爭後中國已取代歐盟27國，成為俄國最大貿易夥伴；二是中國提供俄國關鍵的軍民兩用產品；三是非傳統的混合（hybrid）安全威脅，包括協助俄國降低外交孤立、向南半球國家作有利於俄國的宣傳；四是中俄聯合軍演等軍事和安全上合作。

報告認為，雖然俄烏戰爭以來的新中俄聯盟缺乏共同的意識型態和法律架構，但他們的關係強大緊密，歐美若試圖分化中俄將徒勞無功，應將力氣放在設法改變中國對於持續挺俄的盤算，也就是讓北京感到得不償失。

歐盟（EU）自2019年起提出對中國的新定位，被形容為「三位一體」，即「合作夥伴、競爭者、體制性對手」，表明歐盟與中國在氣候等全球性挑戰下合作，在經濟上競爭，而對於歐盟欲維護的國際體制，中國則被視為挑戰或破壞該體制的對手。

如今，這份報告作者群建議，歐盟應該再對中國新增一個「歐洲安全的威脅」定位，以使歐盟決策者在拿捏、平衡對中國的政策時，也要將此列入考慮。「歐洲經歷了重新思考及定義與中國往來關係的數個階段，如今中國對俄國的持續支持，又將歐洲推向新的階段」。

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