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「川普耳語者」荷總理曾成功說服川普 將在北約艱困期任秘書長

中央社／ 海牙26日綜合外電報導
57歲的荷蘭總理呂特將成為北大西洋公約組織新秘書長。 路透社
57歲的荷蘭總理呂特將成為北大西洋公約組織新秘書長。 路透社

57歲的荷蘭總理呂特將成為北大西洋公約組織新秘書長，以騎腳踏車上班、經常大嚼蘋果聞名的他，將需動用自己所有平衡感，領導北約度過其成立以來最艱難的時期之一。

法新社報導，北約（NATO）32國今天正式任命即將卸任荷蘭總理的呂特（Mark Rutte）為北約新秘書長，並指他將於10月1日就職。

高達193公分的呂特有許多綽號，他面對醜聞頗富韌性的表現，讓他被稱為「不沾鍋馬克」（TeflonMark）；有能力應對美國前總統川普（DonaldTrump）也讓他獲得「川普耳語者」（The TrumpWhisperer）的稱號。

「不沾鍋馬克」這項特質，讓呂特成為荷蘭在任最久的總理。呂特內閣2021年因兒童補貼管理不當醜聞集體請辭，但他所屬的自民黨（VVD）同年又贏得國會大選，呂特於是重新擔任總理，直到其政府去年因移民議題分歧垮台。

或許是「川普耳語者」這項技能，說服北約國家領袖在呂特身邊團結起來。北約充滿擔憂地關注，川普可能將拿下其第2個總統任期，而眾所周知，川普對於美國對北約承諾的看法相當冷淡。

2018年北約峰會上，呂特就國防支出議題成功說服川普而廣受讚譽，同時他也展現荷蘭人典型的直率性格，在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）直接反駁川普的發言。

呂特最近在2月慕尼黑安全會議（Munich SecurityConference）上直言歐洲必須「與任何在舞池中的人」合作，更加展現出荷蘭人的坦率個性。

他甚至說：「過去幾天我不斷聽到各種對川普的抱怨和牢騷，讓我們停止這麼做吧。」

不過有別於光鮮亮麗的川普，呂特擁有「普通先生」（Mr. Normal）形象，除了騎腳踏車去見外國領袖，他的知名事蹟還包括自己在當地超市購物，以及開著他那輛不起眼的紳寶（Saab）旅行車去晉見國王。

烏克蘭議題方面，荷蘭今年簽署一項協議，將在10年內提供烏克蘭20億歐元（約新台幣696億元）軍援，之後又額外加碼10億歐元。

呂特也帶頭推動交付基輔當局F-16戰機，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問荷蘭時，稱這是「歷史性」決定。

呂特曾強調：「烏克蘭必須贏得這場戰爭，為了他們及我們的安全。」他將成為北約史上第4位荷蘭籍秘書長。

北約 川普 荷蘭

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