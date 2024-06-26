緬甸安全部隊射殺著名佛教住持 軍政府罕見致歉了
緬甸安全部隊殺害一名著名佛教住持後，緬甸軍政府首腦罕見地道歉，軍方最初將這起事件歸咎於政變的反對者。
現年78歲的穆寧達比瓦姆薩（Sayadaw BhaddantaMunindabhivamsa）是一名著名的佛教導師和作家，也是一座寺院的住持，他曾公開反對2021年導致緬甸陷入動亂的軍方政變。
他於6月19日乘車穿越曼德勒省（Mandalay）中部地區時被槍殺。
軍政府控制的媒體最初將這起殺戮歸咎於政變的反對者，但第2天，一名在現場的資深僧侶說，安全部隊應該負責。
他的指控在社群媒體上瘋傳，軍政府說，將調查這起事件。
軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在一封信中說：「我們為失去穆寧達比瓦姆薩感到非常傷心。…我們為這個案件表示誠摯的歉意。」
這封信24日在死亡住持的寺院中宣讀。
信中說，住持乘坐的汽車上沒有任何宗教標誌，並且在檢查站沒有減速，導致軍政府部隊開槍射擊。
軍政府將進行調查，並「根據事實採取行動」。
住持的葬禮將在明天舉行。
軍方長期以來一直試圖將自己塑造成佛教的保護者，佛教是緬甸的主要宗教。
根據當地的監督組織，緬甸軍政府自2021年奪取政權以後，大規模鎮壓異議人士，導致數千人被監禁或殺害，過程中也逮捕並監禁被控「危害」佛教的當地人和外國人。
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