英大選「賭博門」醜聞續燒…添5警疑涉案 2保守黨候選人失支持
英國首都倫敦的警方發言人今天表示，新增5名員警疑似對英國國會大選日期進行賭博。英國大選這場「賭博門」醜聞持續延燒，首相蘇納克也取消對2名疑涉案保守黨候選人的支持。
法新社報導，蘇納克（Rishi Sunak）5月22日突然宣布在7月4日舉行國會選舉，比他原須宣布的時間提前6個月，消息出乎眾人意料。
英國的都會區警察局（Metropolitan Police）表示，他們已接獲博弈委員會（Gambling Commission）通知，除了1名蘇納克的護衛小組成員以外，再有5名警察據信曾對大選日期下注。
都會區警察局說，這名護衛員警本月稍早已因涉嫌在值勤時從事不法行為被捕，並已遭限制職權，其餘5名員警並未被捕，也未「擔任貼身護衛角色」，「只有1名員警遭到刑事調查」。
蘇納克領導的保守黨有2名國會議員候選人威廉斯（Craig Williams）和桑德斯（Laura Saunders）也因涉嫌對大選日期進行賭博，而正遭到博弈委員會調查，以釐清他們是否因得知內線消息而下注。
在英國對政治事件進行賭博屬於合法，但若利用內線消息下注便涉及違法。
威廉斯是現任議員，並擔任過蘇納克的幕僚，他疑似在蘇納克宣布大選日期的3天前下注100英鎊（約新台幣4122元）賭大選投票在7月某日。
桑德斯則是保守黨競選總幹事李伊（Tony Lee）的妻子，李伊已因此請假暫離競選活動。
保守黨今天宣布，「基於持續進行的內部調查結果」，他們再也無法在這場選舉中支持候選人威廉斯和桑德斯。
不過由於提名程序已結束，兩人仍會出現在選票上。
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