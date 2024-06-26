快訊

日本一瓶難求！全聯新賣1飲料 釣出一票人喊讚：效果不錯

王柏傑「開她車酒駕」…謝欣穎受男友牽連首露面 還原情況：當天真的沒喝

卓榮泰核定2人事案！沈有忠任陸委會副主委、陳進廣掌退輔會副主委

英大選「賭博門」醜聞續燒…添5警疑涉案 2保守黨候選人失支持

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
英國首都倫敦的警方發言人今天表示，新增5名員警疑似對英國國會大選日期進行賭博。 情境示意圖／Ingimage
英國首都倫敦的警方發言人今天表示，新增5名員警疑似對英國國會大選日期進行賭博。 情境示意圖／Ingimage

英國首都倫敦的警方發言人今天表示，新增5名員警疑似對英國國會大選日期進行賭博。英國大選這場「賭博門」醜聞持續延燒，首相蘇納克也取消對2名疑涉案保守黨候選人的支持。

法新社報導，蘇納克（Rishi Sunak）5月22日突然宣布在7月4日舉行國會選舉，比他原須宣布的時間提前6個月，消息出乎眾人意料。

英國的都會區警察局（Metropolitan Police）表示，他們已接獲博弈委員會（Gambling Commission）通知，除了1名蘇納克的護衛小組成員以外，再有5名警察據信曾對大選日期下注。

都會區警察局說，這名護衛員警本月稍早已因涉嫌在值勤時從事不法行為被捕，並已遭限制職權，其餘5名員警並未被捕，也未「擔任貼身護衛角色」，「只有1名員警遭到刑事調查」。

蘇納克領導的保守黨有2名國會議員候選人威廉斯（Craig Williams）和桑德斯（Laura Saunders）也因涉嫌對大選日期進行賭博，而正遭到博弈委員會調查，以釐清他們是否因得知內線消息而下注。

在英國對政治事件進行賭博屬於合法，但若利用內線消息下注便涉及違法。

威廉斯是現任議員，並擔任過蘇納克的幕僚，他疑似在蘇納克宣布大選日期的3天前下注100英鎊（約新台幣4122元）賭大選投票在7月某日。

桑德斯則是保守黨競選總幹事李伊（Tony Lee）的妻子，李伊已因此請假暫離競選活動。

保守黨今天宣布，「基於持續進行的內部調查結果」，他們再也無法在這場選舉中支持候選人威廉斯和桑德斯。

不過由於提名程序已結束，兩人仍會出現在選票上。

大選 英國 蘇納克 警察 賭博

延伸閱讀

NBA／執教1年就爽賺7800萬美元！活塞總教練威廉斯下台

刻意跟罹癌凱特搶鋒頭？梅根宣傳新產品時機挨批「離譜」

MLB／83年來首位4割男？守護者華裔好手打擊率3成98

NBA／挑戰多、開價缺乏吸引力 湖人教頭成燙手山芋

相關新聞

「一雙安全的手」北約任命荷蘭總理為新秘書長 10月1日上任

北大西洋公約組織32個成員國今天任命即將卸任的荷蘭總理呂特（Mark Rutte）為北約新任秘書長，在俄羅斯侵略烏克蘭與...

奧地利俄諜案沸沸揚揚 又扯出曾與「沙皇」共舞的她

奧地利正因俄羅斯間諜醜聞翻天覆地之際，現居俄羅斯、備受爭議的奧地利前外交部長克奈斯爾（Karin Kneissl）今天告...

華爾街日報記者遭控間諜案 俄法院展開閉門審理！普亭不排除換囚

俄羅斯斯維爾德洛夫斯克州法院（Sverdlovsk RegionalCourt）發言人今天告訴媒體，美國「華爾街日報」記...

英大選「賭博門」醜聞續燒…添5警疑涉案 2保守黨候選人失支持

英國首都倫敦的警方發言人今天表示，新增5名員警疑似對英國國會大選日期進行賭博。英國大選這場「賭博門」醜聞持續延燒，首相蘇...

富士山火山口發現3名死者 當局籲封山期間勿登山

日本靜岡縣警方今天發現3人心肺停止倒臥在富士山火山口附近，並在稍後確認全數死亡，其中1名死者為日前登山失聯的東京都男性。...

聯合國：阿富汗鴉片減產 恐促用藥過量死亡數增加

阿富汗長久以來一直是世界主要鴉片供應國，然而聯合國報告今天警告，神學士（Taliban，或譯塔利班）政權下令打擊鴉片生產，可能導致海洛因使用者轉向致命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。