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華爾街日報記者遭控間諜案 俄法院展開閉門審理！普亭不排除換囚

中央社／ 俄羅斯葉卡捷琳堡26日綜合外電報導
格什科維奇（Evan Gershkovich）遭控從事間諜活動案已展開閉門審理。 法新社
格什科維奇（Evan Gershkovich）遭控從事間諜活動案已展開閉門審理。 法新社

俄羅斯斯維爾德洛夫斯克州法院（Sverdlovsk RegionalCourt）發言人今天告訴媒體，美國「華爾街日報」記者格什科維奇遭控從事間諜活動案已展開閉門審理。

法新社報導，法院新聞秘書托斯契娃（IrinaToshcheva）告訴媒體，「法官已進入大廳」。格什科維奇（Evan Gershkovich）15個月前在斯維爾德洛夫斯克州首府葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）採訪時被捕。

路透社報導，剃了頭的格什科維奇今天在葉卡捷琳堡出庭前，短暫現身媒體記者面前。32歲的他雙臂交叉，穿著開領襯衫。

俄國檢方指控格什科維奇銜命替美國中央情報局（CIA）蒐集機密情報，鎖定對象是一家為侵略烏克蘭戰爭生產戰車的製造商。一旦定罪，格什科維奇將遭判處最多20年徒刑。

針對俄羅斯當局的指控，格什科維奇、華爾街日報、美國政府皆否認。他們表示，格什科維奇僅在當地從事俄國外交部認可的記者工作。

閉門審理在俄國法院審理間諜罪或叛國罪時很常見，意味著不准媒體、家人親屬，甚至美國大使館工作人員庭內旁聽。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）曾表示，莫斯科對於用格什科維奇等人和美方換囚抱持開放態度，雙方的接觸已經進行，但必須維持保密。

美方指控俄國從事「人質外交」（hostagediplomacy），點名格什科維奇和另一名遭囚禁的美國公民惠蘭（Paul Whelan）遭「不當拘禁」，並誓言要將他們帶回美國。

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