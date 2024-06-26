富士山火山口發現3名死者 當局籲封山期間勿登山

日本靜岡縣警方今天發現3人心肺停止倒臥在富士山火山口附近，並在稍後確認全數死亡，其中1名死者為日前登山失聯的東京都男性。當局呼籲民眾不要在封山期間登富士山。

日本富士新聞網報導，今天在富士山火山口附近被發現看似登山客的3名死者，其中1人就是6月21日前往富士山後失聯的東京都男性。

靜岡電視台也報導，參與調查的相關人士表示，3名死者中的其中1人，就是家住東京都的53歲失聯男性。

由於這名失聯男性攜帶發送所在位置的發射器，靜岡縣警方在搜救這名男性過程中發現另外兩人。

日本放送協會（NHK）報導，警方今天發現看似登山客的3人心肺停止倒臥富士山頂靠靜岡縣側的火山口附近，並在稍後確認全數死亡。

警方表示，家住東京都日野市的53歲男性上班族，6月21日晚間出發前往富士山，原訂隔天就要返家，但在22日上午傳送在山頂附近拍攝的相片給家人後就失聯。

男性上班族的妻子因此在6月23日上午報警，獲報後的警方隨即展開搜救，就在今天上午的搜救過程中發現3人倒臥火山口附近，都是心肺停止狀態。

警方表示，3人看似登山客，在不同的地方被發現，並在之後確認全數罹難。

警方正在現場進行遺體運送，接下來將在確認死者身分同時調查死因。

另外，富士山靠山梨縣側的8合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）附近，今天上午也發現一名登山客倒臥在地，在意識不清的狀態下被送醫治療。

警方表示，由於富士山仍未開山，呼籲登山客自我約束避免登山。山梨縣富士吉田市政府的富士山課表示，無法在開山前的冬季封山期間確保登山步道安全，希望大家不要在這段期間登山。

每年7月到9月是富士山開山時期，今年山梨縣側的開山日是7月1日，靜岡縣側的開山日是7月10日。