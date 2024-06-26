聯合國：阿富汗鴉片減產 恐促用藥過量死亡數增加

阿富汗長久以來一直是世界主要鴉片供應國，然而聯合國報告今天警告，神學士（Taliban，或譯塔利班）政權下令打擊鴉片生產，可能導致海洛因使用者轉向致命的合成鴉片，促使用藥過量死亡案例增加。

路透社報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室（UnitedNations Office on Drugs and Crime, UNODC）今天發布的年度「世界毒品報告」（World Drug Report）指出，神學士（Taliban）2022年禁止製毒後，去年阿富汗用於製造海洛因的鴉片種植量暴跌95%。儘管緬甸去年的鴉片產量增加了36%，全球產量仍降低75%。

這份報告概述了鴉片供應減少造成的潛在影響，如「對鴉片類藥物治療服務的需求可能增加，包括美沙酮（methadone）、丁基原啡因（buprenorphine）及緩釋嗎啡，但如果相關服務不足，海洛因使用者或許會轉而攝入其他鴉片類藥物」。

報告還寫道：「這類用藥改變狀況，恐對健康構成重大風險，並導致用藥過量案例增加，尤其是如果替代的鴉片類藥物包含強效物質，例如近年已在一些歐洲國家出現的芬太尼類似物或『科學怪人』（nitazenes）。」

聯合國毒品暨犯罪辦公室研究主任安潔拉．梅（Angela Me）告訴記者，「科學怪人」是一種比芬太尼更強效的合成鴉片藥物，愛爾蘭、英國、愛沙尼亞與拉脫維亞都曾通報因攝入該藥物過量致死的案例。

安潔拉．梅說道，海洛因使用者通常會購買他們認為是海洛因的藥物，但這些藥物常被便宜得多且更強效的「科學怪人」取代。在用藥過量死者體內，可以驗出這種藥物。

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