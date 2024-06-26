保守派地位能被動搖？伊朗總統大選28日登場 6候選人角逐大位

伊朗選民將於28日從6名候選人中投票選出新總統，其中包括1名改革派人士，他希望能夠挑戰保守派在這個國家的主導地位。

法新社報導，伊朗總統選舉原本預定2025年才舉行，但在極端保守派前總統萊希（Ebrahim Raisi）上個月因直升機失事死亡後，大選提前舉行。

這次提前大選正值伊朗面臨挑戰之際，伊朗正努力因應國際制裁對經濟的衝擊，同時以色列與德黑蘭盟友巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的加薩戰爭導致區域緊張局勢加劇。

以色列被控空襲大馬士革造成7名伊朗革命衛隊成員死亡後，伊朗4月向以色列發射300多枚飛彈和派出無人機。以色列則據報在伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）附近實施報復性襲擊。

這次伊朗總統大選主要候選人包括保守派國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）、極端保守的前伊朗最高核子談判代表賈立里（Saeed Jalili）和唯一的改革派人士裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）。

其他候選人還有保守派德黑蘭市長查康尼（AlirezaZakani），神職人員波爾莫哈馬迪（MostafaPourmohammadi）和現任副總統、烈士基金會（Martyrs' Foundation）的極端保守派負責人哈謝米（Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi）。

這6名候選人基本上低調展開競選活動，包括電視辯論，他們誓言將因應經濟挑戰，並就伊朗與西方的關係提出不同看法。

國際危機組織（International Crisis Group,ICG）伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）說，新總統還必須因應「國家與社會之間裂痕」日益加深的挑戰。

他說：「沒有人提出具體計畫，來說明他們將如何處理這些種種問題。」