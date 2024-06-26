前首相猛轟現任！菅義偉再批獻金問題 「反岸田」旗幟鮮明

日本自民黨籍前首相菅義偉近日連番批評首相岸田文雄，被認為「反岸田」旗幟鮮明。而岸田為求能在9月自民黨總裁選舉成功連任，近日也兩度與副總裁麻生太郎餐敘爭取支持。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，連任總裁可說意謂著連任首相。

根據時事通信社6月13日公布最新民調，岸田內閣支持率已跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。儘管如此，岸田日前仍在記者會上透露有意爭取連任總裁。

日本每日新聞報導，月刊Hanada刊登專訪菅義偉內容，其中有關岸田因應黨內政治獻金問題，菅義偉批評說：「首相本人也應該像各派閥一樣給予自己處分，難道不該負起責任嗎？」

菅義偉6月23日在線上節目也提到首相應換人，面對自民黨預計9月舉行的總裁選舉，菅義偉「反岸田」的旗幟相當鮮明。

談到自民黨因應黨內派閥發生「小金庫」問題的政治改革，菅義偉強調「解散派閥是政治改革的起點」。

無派閥的菅義偉雖然對岸田提出解散派閥給予正面評價，但也說「要做的話就應該一口氣解散所有的派閥」，暗批岸田讓麻生太郎所率領的麻生派繼續存在。

有關總裁選舉，菅義偉說，必須成為把籠罩自民黨不快情緒一掃而空的機會，「自民黨內有很多年輕優秀的議員」，表達出對年輕一輩人才崛起的期待。

與此同時，朝日新聞報導，岸田昨天晚間在東京都內一家鐵板燒店跟麻生餐敘，這是兩人繼6月18日以來連續兩週餐敘。

在自民黨內非主流派代表人物菅義偉事實上要求岸田下台等，也就是黨內希望「岸田請辭」的動作愈來愈強的情況下，研判岸田昨晚跟麻生針對總裁選舉交換意見。

岸田昨天白天也在自民黨中央黨部，跟麻生及自民黨幹事長茂木敏充會面。對尋求連任總裁的岸田來說，獲得麻生的力挺不可或缺。