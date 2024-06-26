亞洲需求帶動成盜獵熱點 南非出奇招「將放射性物質注入犀牛角」

南非科學家今天將放射性物質注入活犀牛的角，以便邊境哨站更容易偵測，希望藉由這項開創性計畫遏阻盜獵。

法新社報導，全球絕大多數犀牛在南非，在亞洲需求帶動下成了盜獵活動熱點。犀角在亞洲被用於傳統醫藥，以達到所謂的療效。

領導這項計畫的南非金山大學（University of theWitwatersrand）輻射與保健物理部主任拉金（JamesLarkin）告訴法新社，他在一隻大犀牛的角上注入放射性同位素，同時置入「兩個微小的放射性晶片」。

同一所大學的教授兼理學院院長柴蒂（NithayaChetty）還說，放射性物質會「讓角變得毫無用處…對於人類食用來說基本上是有毒的」。

拉金表示，這隻蜷伏在地上睡覺的犀牛並未感到疼痛。他說，放射性物質劑量非常低，不會對犀牛的健康或環境造成任何影響。

南非環境部2月曾表示，儘管政府努力打擊非法貿易，2023年仍有499隻犀牛被殺害，較2022年增加11%，大部分發生在國營保護區。

拉金說，共有20隻活犀牛將參與「犀同位素」（Rhisotope）試行計畫，牠們將被注射「足以觸發各地所安裝探測器」的劑量，這些探測器最初安裝在國際邊境哨站「以防核子恐怖主義」。

科學家表示，除了港口和機場安裝的數以千計輻射探測器外，邊境人員通常還配備手持式輻射偵檢器，可以偵測違禁品。