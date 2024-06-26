日本超小型衛星高度11公分 預計今秋升空

日本研究團隊宣布，為了在太空驗證次世代太陽電池等而開發的超小型人造衛星已經完成，計劃9月搭載在從美國升空的火箭運到國際太空站，10月投放至太空。

福井新聞報導，研究團隊由關西大學、福井大學等教育機構以及總公司位於福井市的纖維公司SEIREN組成。這兩間大學的研究人員是這項計畫的核心成員，昨天在大阪府召開記者會，說明研發成果。

這顆超小型人造衛星被命名為DENDEN-01，主體的長度與寬度約10公分，高度約11公分，重量約1.3公斤，開發作業始於2022年，以學習用衛星EDIT為基礎，增加搭載驗證用的材料改良而成。

DENDEN-01將搭載重量輕、可彎曲的次世代太陽能電池「鈣鈦礦太陽能電池」升空，研究團隊預計耗費約1年確認新型電源裝置以及「鈣鈦礦太陽能電池」在太空的耐久性。

福井大學特命准教授青柳賢英說明，「EDIT不僅是教材，重量、構造，以及作為衛星核心的系統符合投放到太空的規格」。他也強調，「（DENDEN-01與EDIT）衛星的運作方式與操作方式一樣，有利快速開發」。