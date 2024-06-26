因疫情中斷4年 俄羅斯7月恢復與北韓直達列車服務

根據俄羅斯國際傳真社（Interfax），俄羅斯將於7月恢復與北韓的直達列車服務，此服務因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而中斷4年。

國際傳真社報導，與北韓接壤的俄羅斯遠東地區濱海邊疆區（Primorsky Krai）行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）表示，列車將從海參崴（Vladivostok）開往北韓羅先港（Rason）。

根據國際傳真社，柯佐米亞科在海參崴商品節開幕典禮上表示：「從海參崴上車後，（民眾）將直接來到北韓，欣賞那裡的美景、自然和文化，認識當地的風俗和傳統。」

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭，基輔盟國隨後對莫斯科實施制裁後，俄羅斯開始轉向亞洲和非洲，尋求經濟、安全和外交關係。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週抵達北韓，進行2000年以來首次訪問，加深莫斯科與平壤的關係，並簽署一項包括共同防禦承諾在內的雙邊協議。