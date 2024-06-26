恐怖畫面曝光…南韓鋰電池廠42秒大火吞沒 23歲黑龍江孝子葬身火海

南韓電池製造商Aricell公司在京畿道華城市的鋰電池工廠，24日上午發生大火，京畿道消防災難本部透露，截至25日已有23人死亡，8人輕重傷。

事故中最年輕的遇難者，是來自黑龍江的23歲留學生陳宜恆，因不想跟父母拿錢，所以到出事的電池工廠兼職。而電池廠火災時的監視器畫面也公布。

韓聯社指出，電池短時間內歷經三次爆炸，只用了42秒就吞沒了該工廠，成為南韓最嚴重的化工事故之一。

光明日報報導，南韓政府部門已要求該電池廠全面停產整頓，警方也於火災後針對S-Connect（ARICELL的母公司）執行長兼會長樸順寬等3名工廠關係人士、人力公司Meicell的2名關係人士依涉嫌過失致死傷等罪立案調查。

為了防範日後有任何類似火災發生，南韓政府也針對境內500座電池製造業工廠實施緊急檢查，釐清鋰電池存放是否有遵守規範，消防廳相關部門也針對200多家業者進行火災安全調查。

另外，涉事電池廠火災事發時的監視器畫面也公開，大陸央視報導，影片顯示，事發時，位於廠房2樓堆放電池成品的區域突然冒出白煙，現場工作人員即尋找冒煙的電池組，在移開電池組期間，有電池開始燃燒並發生爆炸，煙霧瞬間蔓延。

現場工作人員試圖用滅火器撲火，但未能成功，火光及煙霧「吞噬」整個工廠，位於2樓的工作人員最終未能及時逃出。另一段拍攝於廠房外面的影片顯示，覺察到異樣的位於廠房1樓的工作人員逃離到戶外，而僅僅十幾秒後，監視器被煙霧完全覆蓋。

來自黑龍江的23歲留學生陳宜恆，恐是此次火災中最年輕的遇難者。其舅父表示，陳宜恆是家中獨生子，得知遇難消息，「感覺天都要塌下來了」。

舅父指出，外甥2001年於黑龍江出生，是南韓天安市一所大學文學專業的留學生，父母在南韓做生意，經濟上沒有困難。但陳宜恆曾表示自己成年了，「不想從父母那裡伸手要錢」，所以到出事的電池工廠做兼職。

舅父又指出，陳宜恆到這家工廠打工才5個月，警方還在進行身分確認，目前仍未知被安置在哪個殯儀館。