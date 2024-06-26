亞桑傑獲釋後返坎培拉 澳洲總理：樂見這項進展

「維基解密」創辦人亞桑傑今天正式承認違反美國間諜法後，獲美屬北馬里亞納群島塞班島法院釋放，並根據協議返回故鄉澳洲。澳洲總理艾班尼斯表示「樂見這項進展」。

綜合路透社與法新社報導，在長達3個小時的審判中，亞桑傑（Julian Assange）對一項共謀取得及披露美國國防機密文件的刑事指控認罪，但他說，他相信保障論自由的美國憲法第一修正案（FirstAmendment）可為他的行動提供保護。

他告訴法院：「作為一名記者，我鼓勵我的消息來源提供據稱是機密的資訊，以公布這些內容。」

他說：「我認為憲法第一修正案保護了這項行動，但我承認這是違反間諜法的行為。」

亞桑傑看似疲憊但心情輕鬆，在休息期間與澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）相視一笑。

考量到亞桑傑已在英國監獄服刑一段時間，首席美國地方法官曼格洛納（Ramona V. Manglona）接受他的認罪，並讓他重獲自由。

52歲的亞桑傑在當地時間中午（台北時間上午10時）過後搭乘私人飛機，在澳洲駐美國和駐英國大使陪同下離開塞班島。他們預定在當地時間晚上7時（台北時間下午5時）降落坎培拉。

亞桑傑的妻子史黛拉（Stella Assange）在社群媒體平台X上表示：「看著這一幕，我心裡想著，歷經這麼多年的『感覺剝奪』（sensory deprivation），受困在戒備森嚴的貝爾馬什（Belmarsh）監獄高牆內，面對爭相採訪的媒體記者，他的感官受到了多麼大的衝擊。」

澳洲出生的亞桑傑在這座英國監獄待了超過5年，並在厄瓜多駐倫敦大使館藏匿7年，他當時在瑞典被控犯下性侵罪，並竭力避免被引渡到美國受審。他在美國面臨18項刑事指控。

亞桑傑的支持者認為他是一名受害者，因為他揭露了美國的不當之舉與潛在犯罪行為，包括在阿富汗和伊拉克的戰爭。華府先前表示，這些機密文件的釋出，導致一些人的性命陷入危險。

澳洲政府一直努力尋求讓亞桑傑重獲自由，並數度向美國拋出這項議題。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在記者會上表示：「這不是個會在過去24小時發生的事情。」

他說：「這是一件經過深思熟慮且有耐心的事情，並透過準確的工作方式，這就是澳洲的處事態度。」

艾班尼斯說，這是「值得歡迎的進展」，此前澳洲政府曾說亞桑傑的案件「拖延了太久」，「繼續監禁他不會有任何好處」。