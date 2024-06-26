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日皇夫婦出席白金漢宮國宴 英王籲促進兩國關係

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日皇德仁與皇后雅子訪英，出席白金漢宮國宴。 路透
日皇德仁與皇后雅子訪英，出席白金漢宮國宴。 路透

日皇德仁與皇后雅子倫敦時間25日參加白金漢宮國宴。英國國王查爾斯三世在致詞時提到日本知名的卡通人物Hello Kitty與寶可夢等展現幽默之外，也呼籲促進日英關係進一步發展。

時事通信社報導，這場晚宴由查爾斯三世（KingCharles III）與王后卡蜜拉（Queen Camilla）作東，王儲威廉王子（Prince William）、查爾斯三世胞弟愛德華王子（Prince Edward）等英國王室成員以及民間人士總共約170人出席。

德仁戴著當天被授予的英國歷史最悠久的嘉德勳章（Order of the Garter）現身，雅子也身著禮服，頭戴皇冠頭飾出席宴會。

查爾斯三世在晚宴開頭先用日語說出「歡迎回到英國」，接著說：「日英兩國夥伴的核心是緊密的友情，而這是建築在包含最黑暗時期的歷史教訓之上。」

此外，查爾斯三世也在演講中回顧1970至2019年訪問日本5次的經歷，談到兩國在商業、科學和安全保障領域的合作日益深化。

德仁在宴會表示，受到已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的邀請後約5年，終於得以訪問英國「由衷感到喜悅」，並提到昭和天皇與上皇明仁以前訪英時的心情。

關於現在的日英關係，德仁表示，「能仰賴先人在寬闊原野的雄偉之山踏出的路徑，而獲得進一步登高機會的我們，可謂幸運吧」，希望這次訪英「能傳承給下一代的年輕人與孩子，成為進一步發展的助力」。

最後，德仁說：「祈禱國王和王后陛下身體健康，希望日英關係能進一步發展，向全球做出貢獻，並願兩國人民永遠幸福。」

查爾斯三世在晚宴開頭的演講，除了表達對日本文化的讚賞之外，還祝福今年將度過50周年的Hello Kitty「生日快樂」。Hello Kitty被設定為出生於1974年、成長在倫敦郊外。

德仁與雅子原本應於2020年訪英，當時女王伊麗莎白二世還在世，但最後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延期。他們此次訪英6月23、24日為私人活動，25日展開官方行程。

德仁當地時間26日預計視察歐洲規模最大的生物醫學領域研究機構，以及出席英國金融界代表主辦的歡迎晚宴。

此行是查爾斯三世登基以來接待的第三次國是訪問，也是他今年稍早宣布罹癌後接待的第一次國是訪問。

日皇德仁與皇后雅子訪英，出席白金漢宮國宴。 美聯社
日皇德仁與皇后雅子訪英，出席白金漢宮國宴。 美聯社

德仁 查爾斯三世 英國國王

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