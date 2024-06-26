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俄羅斯封鎖歐盟媒體 義大利譴責：無法勾銷暴行

中央社／ 台北26日電

俄羅斯昨天下令封鎖81家歐盟新聞媒體平台，其中包括多家義大利媒體。義大利外交部發表聲明強烈譴責，稱俄羅斯政府種種殘酷非人道的劣行，不會因為封鎖歐盟媒體或禁止記者報導就一筆勾銷。

俄羅斯外交部25日發布聲明，為了報復歐洲聯盟（EU）對數家俄國官方新聞媒體實施廣播禁令，宣布對「來自歐盟成員國的新聞媒體實施反擊限制措施，將其廣播資源排除在俄國領土之外」，同時公布被封鎖的平台清單，並將這項行動歸咎於布魯塞爾。

義大利外交部發表聲明強烈反擊，譴責俄羅斯當局封鎖義大利國營媒體Rai，以及La7電視台、共和報（La Repubblica）、新聞報（La Stampa）等媒體。

義大利外交部表示，對於俄羅斯政府向義大利媒體採取的不公平措施深表遺憾，義大利媒體對烏克蘭的相關報導，都是根據俄羅斯入侵烏克蘭的事實，以新聞自主立場做出公正客觀詮釋。

義大利外交部批評，俄羅斯政府選擇對烏克蘭施以毀滅性暴力，鎖定攻擊烏克蘭的平民、城市、能源設施，破壞攸關烏克蘭百姓生存的基礎機電系統；俄羅斯政府的所作所為，已明顯違反國際法及文明社會共通法則。

義大利外交部表示，義大利、歐盟的新聞媒體始終秉持專業與獨立性，紀錄俄羅斯入侵烏克蘭的暴行，俄羅斯政府種種殘酷非人道的劣行，不會因為封鎖歐盟媒體或禁止記者報導就一筆勾銷，俄羅斯政府封鎖歐盟媒體的決定，無助緩解俄羅斯向烏克蘭發動非法戰爭的後果。

俄羅斯 烏克蘭 義大利

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