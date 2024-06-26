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日居民血檢驗出致癌物！水質受PFAS汙染 全國1.2萬處緊急做自來水檢測

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本多地自來水、地下水及河川驗出可能致癌的PFAS，而附近民眾的血檢也出現異常。圖╱截取自MBS新聞資訊在YouTube影片
日本多地自來水、地下水及河川驗出可能致癌的PFAS，而附近民眾的血檢也出現異常。圖╱截取自MBS新聞資訊在YouTube影片

日本產經新聞報導，日本各地淨水廠與河川驗出可能致癌的全氟辛烷磺酸（PFOS）及全氟辛酸（PFOA）等有機氟化合物（PFAS），日本政府下令對全國自來水質進行檢測。事實上去年日本多地傳出地下水受到PFAS污染，附近居民進行血檢更驗出高濃度的相同成分，引發當局關切。

此次日本政府首次針對PFAS實施大規模調查，遍及全國約1萬2千個自來水供水點，首要任務是了解污染物分布情況，調查結果最遲將在9月底出爐，屆時將用於修訂水質目標。

日本政府將標準值暫時訂為「每公升PFOS和PFOA總和不超過50奈克（1奈克為十億分之一公克）」。

目前，PFAS大多在美軍和自衛隊基地及化學工廠附近被驗出。

根據日本環境省2022年度針對河川和地下水的調查顯示，有16個都府縣的檢測值都超過標準值。

PFAS是一種永久性化學物質，因具備防水、防油、及摩擦力小的特性，自1940年代起便廣泛被用作表面塗料，如衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等。

PFAS的高穩定度固然實現許多生活用途，卻也因此不容易被自然分解，因而被稱為「永遠的化學物質」。而在生產PFAS過程中可能會汙染附近環境的飲用水及土壤，並進入生態鏈中汙染動植物。

一般來說，PFAS在環境和人體的代謝時間為3至9年。

根據美國國家環境保護局（U.S. Environmental Protection Agency），目前已有研究顯示人類接觸PFAS可能導致健康問題，包括生育能力下降、兒童發展遲緩、免疫系統下降、膽固醇升高和癌症和肥胖風險增加等。

PFAS是約5000種有機氟化合物的總稱，其中PFOS、PFOA以及全氟己烷磺酸（PFHxS）等3種物質因被認為有害，已分別於2009年、2019年及2022年遭日本政府全面禁止進口、製造與使用。

地下水 日本 水質

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