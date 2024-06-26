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北韓射彈空中爆炸 疑試射高音速飛彈失敗

中央社／ 首爾26日專電
圖為在韓國延坪島附近海域觀察到據信由北韓飛彈產生的尾跡。 美聯社
圖為在韓國延坪島附近海域觀察到據信由北韓飛彈產生的尾跡。 美聯社

北韓今天清晨向東海上發射型號不明彈道飛彈南韓軍方表示，這枚飛彈在飛行途中爆炸，推測為高音速飛彈試射失敗。

南韓合同參謀本部向媒體表示，北韓今天清晨5時30分從平壤一帶向東海上發射一枚型號不明的彈道飛彈，但據監測應發射失敗，南韓與美國情報當局正進一步分析相關數據。

合同參謀本部人員說明，這枚飛彈飛行約250公里後在空中爆炸，碎片落入以爆炸點為中心半徑數公里內的海域，南韓軍方推測這次應為北韓新型高音速飛彈試射。

這次飛彈發射時，鄰近兩韓邊境地區都可觀測到比一般射彈時更明顯的煙霧，當局指出，這可能代表燃料燃燒不完全，不排除引擎出現問題。

韓聯社報導指出，北韓今年1月與4月都曾聲稱成功試射固體燃料推動的新型中長程高音速彈道飛彈。高音速飛彈在下降階段時速度可達到音速的5倍，難以既有防禦網攔截，北韓當局意圖藉此突破南韓與美國合作構築的防禦網。

這次也是北韓繼5月30日以來，時隔約一個月發射彈道飛彈，加上前兩天連續南飄垃圾氣球，除測試新型飛彈外，也可能是一次針對南韓的綜合型挑釁行動。

北韓24、25日連續向南飄送帶有垃圾穢物的氣球，南韓軍方今天表示，25日飄送的250個氣球中，約有100多個落在京畿道北部與首都首爾，大部分跟24日發現的氣球一樣裝有碎紙片，未發現有害物質。

北韓 南韓 彈道飛彈

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