快訊

中國掀綠色浪潮影響地緣政治 台灣能源政策何去何從？

LINE免費貼圖6款來了！這款接任務永久免費用 「犬派生活」毛孩超討喜

陳喬恩喜嫁富二代2年傳9月辦婚宴 經紀人回應了

南韓國腳孫興慜父被控體罰辱罵 遭求償數億和解金

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓國腳孫興慜父親孫雄正和旗下學校教練被控體罰和辱罵學員，遭求償數億韓元和解金，孫雄正出面致歉但否認校方任何不當管教行為。圖為孫興慜3月亞足聯資格賽畫面。路透
南韓國腳孫興慜父親孫雄正和旗下學校教練被控體罰和辱罵學員，遭求償數億韓元和解金，孫雄正出面致歉但否認校方任何不當管教行為。圖為孫興慜3月亞足聯資格賽畫面。路透

南韓國腳孫興慜父親孫雄正和旗下「孫氏足球學校」教練被控體罰和辱罵學員，遭求償數億韓元和解金，孫雄正出面致歉但否認校方任何不當管教行為。

62歲孫雄正及其創辦的「孫氏足球學校」兩名教練，今年3月被指控因學員輸掉比賽而實施體罰。該學員家長表示，孩子結束學校在沖繩舉辦的訓練營回家後大腿出現瘀傷，追問之下發現遭到教練體罰，憤而報警提告

家長稱，一名教練在3月9日用角旗打孩子大腿造成傷勢，需要兩周時間治療。

學員則告訴警方，球隊輸掉比賽後，教練強迫他和隊友20秒內從球門跑到中線（約50公尺），超過時間便被要求伏地挺身，還被打臀部。

除此之外，學員指控孫雄正在訓練過程出言辱罵，另一名教練則在宿舍實施體罰，毆打其身體不同部位。江原道警方已於4月將全案移交檢方偵辦。

該名學員父親向韓聯社表示，想到兒子在足球學校遭到不當管教感到相當憤怒，因此決定報警，不希望看到更多學員受害。

對此，孫雄正也向韓聯社發表聲明，一方面向該學員及其家屬致歉，同時否認自身及其下教練曾實施體罰，也坦誠教學方法可能沒有與時俱進。

他說：「我發誓學校教練從未對年輕球員實施並非出自關愛的行為，原告主張大多並非事實，校方也積極配合當局進行調查，並未扭曲或掩蓋事實。」

另外，孫雄正透露，該學員家長要求「數億韓元」和解金令人無法接受。原告律師則認為提和解金數目是企圖將受害家長塑造成為錢提告。

31歲南韓國腳孫興慜目前效力英超托特納姆熱刺隊，2022年拿下英超金靴獎，成為亞洲第一人。其父親孫雄正也是足球員出身，從小對他的的管教極為嚴厲。

提告 教練 足球

延伸閱讀

南韓衝刺半導體產業 7月啟動26兆韓元晶片補助方案

致命15秒整間工廠陷火海 一文看懂「南韓最嚴重的化學工廠慘劇」肇因

港男子涉在巴士椅背寫「煽動字句」 被控違23條立法

北韓空飄氣球驗出糞便寄生蟲 南韓揭開經濟慘狀

相關新聞

北韓空飄氣球再來亂！首爾仁川機場暫停航班起降3小時

北韓24日起連續兩日再度向南韓方向施放垃圾氣球，導致南韓首爾仁川國際機場26日暫停航班起降約3小時。

維基解密創辦人亞桑傑塞班島出庭 認罪後將返澳洲

揭密網站「維基解密」創辦人亞桑傑（JulianAssange）今天抵達美屬北馬里亞納群島塞班島的法院，正式承認違反美國間...

塞納河可以游泳嗎？巴黎奧運的淨水工程挑戰

今年夏天從7月26日開始，巴黎將成為世界目光的焦點：這座因豐富的歷史、文化、城市地景與觀光而聞名的重量級古都，將迎接奧運（自7月26日至8月11日）與帕奧（自8月28日至9月8日）的賽事。上一次由巴黎主辦夏季奧運是1924年，能夠在一百年後再次主辦，對於該城市而言極具象徵意義。目前籌備工作已經進入最後階段，法國中央政府與巴黎市政府信心滿滿，準備向世界展現最偉大的巴黎。

維基解密亞桑傑認罪 可望獲釋

揭密網站維基解密澳洲籍創辦人、遭美國指控違反間諜法的亞桑傑預定廿六日上午，在美國太平洋屬地北馬里亞納群島首府塞班島出席聽...

亞桑傑爆「密電門」 改變美新聞業

維基解密創辦人亞桑傑二○一○年「一戰成名」，有外媒報導稱他披露一連串美國政府機密檔案的事件為「密電門」，其影響廣及新聞業...

南韓國腳孫興慜父被控體罰辱罵 遭求償數億和解金

南韓國腳孫興慜父親孫雄正和旗下「孫氏足球學校」教練被控體罰和辱罵學員，遭求償數億韓元和解金，孫雄正出面致歉但否認校方任何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。