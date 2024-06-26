自尼日撤軍情蒐能力縮減 美憂難監控西非叛亂活動

美軍打包在尼日留下的設備並帶回反恐人員時，美國官員警告之後將愈來愈難監控勢力日益增長的西非叛亂活動。

路透社報導，尼日軍事統治者要求美國在9月15日前撤軍，這也代表將在尼日中部阿加德茲（Agadez）附近留下耗資1億美元打造的無人機基地，這個基地曾提供與蓋達組織（al Qaeda）和伊斯蘭國（IslamicState）結盟團體有關的關鍵情報來源。

一名不願具名的美國官員受訪時告訴路透社：「由於失去阿加德茲基地，我們監控威脅的能力下降了。」

美國官員特別擔憂伊斯蘭國與蓋達組織附屬組織伊斯蘭和穆斯林支持組織（Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, JNIM）的勢力增長。

美軍非洲司令部司令、4星陸戰隊上將蘭里（Michael Langley）表示，他的司令部面臨的重大挑戰將是偵測武裝團體何時將壯大到可對美國或歐洲構成威脅。

非洲國防首長在波札那召開會議時，蘭里在場邊表示：「武裝組織數量增加，有可能對美國構成威脅。但我們希望能夠監控…看看這是否能轉化為能力提升。」

專家提醒這並不容易，有些專家拿尼日的狀況與阿富汗相提並論，稱美國在阿富汗對蓋達組織與伊斯蘭國的情報蒐集量，僅是2021年美國撤軍與塔利班（Taliban）接管政權之前的一小部分。

前五角大廈高階官員、美國中央情報局（CIA）官員穆洛伊（Mick Mulroy）說：「當我們離開像沙赫爾（Sahel）與阿富汗這樣的地區，我們不僅不能與軍事和情報部隊對迫在眉睫的威脅採取行動，由於我們的（情報）蒐集能力下滑，我們也不知道有攻擊在策劃中。」